В рамках проекта «Другие уроки» взрослым расскажут, как разговаривать со школьниками о кибербезопасности

15 ноября «VK Образование», «Учи.ру», «Сферум» и Департамент образования и науки города Москвы проведут бесплатную конференцию по кибербезопасности для учителей, учеников и их родителей в рамках проекта «Другие уроки». Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

«Другие уроки» — серия профессиональных онлайн-встреч для учителей. На них эксперты обсуждают актуальные вопросы по использованию цифровых ресурсов и инструментов, взаимодействие учителей и учеников и помогают педагогам повышать грамотность в сфере технологий.

Проект стартует 15 ноября с конференции «Интернет-угрозы: как уберечь школьников от опасностей в сети». На ней учителя узнают, как рассказывать своим ученикам о киберугрозах и правилах безопасности в интернете. Участники получат методические рекомендации и именной сертификат.

«По данным Росстата, 80% детей в возрасте 3-14 лет пользуются интернетом хотя бы раз в день. При этом цифровое пространство содержит не только полезную информацию, но и серьезные киберугрозы. Надеемся, проект, реализованный в партнерстве с Департаментом образования и науки города Москвы и VK, поможет вовлечь в дискуссию на тему безопасности детей в сети большее количество родителей и педагогов», — говорит заместитель генерального директора образовательной платформы «Учи.ру» Сергей Веременко.

Конференция пройдет в онлайн-формате, эфир можно посмотреть на странице акции, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Зарегистрироваться для участия можно на странице проекта «Другие уроки».

Программа о безопасности детей в интернете продлится весь 2022/23 учебный год. На следующих онлайн-мероприятиях учителя узнают о борьбе с кибербуллингом, мошенничеством в сети и интернет-зависимостью, а также о том, как уберечь детей от цифровой эксплуатации и научить их противостоять информационному давлению.

Фото на обложке: Areipa.lt / Shutterstock