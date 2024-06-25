Участники E+ Grand Summer Forum первыми узнают детали антикризисного кейса «СДЭК»

3 июля участники ежегодного E+ Grand Summer Forum первыми узнают детали кейса о массовом сбое в работе сервиса доставки и смогут задать вопросы директору по коммуникациям компании Михаилу Берггрену.

Услышать доклад можно на сессии «Маркетинг будущего: бренды, технологии, команды» в рамках технологического трека конференции Promartech. Михаил расскажет, что делать бизнесу, если технологии отказывают, как «СДЭК» боролся с последствиями сбоя, как подобные кризисы влияют на бизнес, а также о выводах и уроках антикризисной работы.

На сессии также выступят директор по продукту VK Яков Стинский с темой о синергии технологий и бизнеса, CIO Realweb Владимир Новоселов — о генеративных нейросетях в креативных индустриях, руководитель направления Digital в «Кинопоиске» Андрей Гущин — с деталями кейса-победителя премии E+ Awards — «Киномемы» от «Кинопоиска» и многие другие.

Откроет форум панельная сессия с участием CEO российских компаний, в которой примут участие Дмитрий Сергиенков (HeadHunter), Дмитрий Соловьев («Додо Пицца Евразия»), Антон Воладькин (Wink), Максим Степнов («ВелКен») и Инна Походя (VK). Ключевая тема: как сохранить лидерство в условиях постоянной переменчивости рынка. Вместе со спикерами гости обсудят, как эффективно формировать стратегии развития компаний и успешно выстраивать работу маркетинга и бизнеса для построения сильного и узнаваемого бренда.

Фото на обложке: E+ Grand Summer Forum