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Участники E+ Grand Summer Forum первыми узнают детали антикризисного кейса «СДЭК»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

3 июля участники ежегодного E+ Grand Summer Forum первыми узнают детали кейса о массовом сбое в работе сервиса доставки и смогут задать вопросы директору по коммуникациям компании Михаилу Берггрену. 

Участники E+ Grand Summer Forum первыми узнают детали антикризисного кейса «СДЭК»
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Услышать доклад можно на сессии «Маркетинг будущего: бренды, технологии, команды» в рамках технологического трека конференции Promartech. Михаил расскажет, что делать бизнесу, если технологии отказывают, как «СДЭК» боролся с последствиями сбоя, как подобные кризисы влияют на бизнес, а также о выводах и уроках антикризисной работы. 

На сессии также выступят директор по продукту VK Яков Стинский с темой о синергии технологий и бизнеса, CIO Realweb Владимир Новоселов — о генеративных нейросетях в креативных индустриях, руководитель направления Digital в «Кинопоиске» Андрей Гущин — с деталями кейса-победителя премии E+ Awards — «Киномемы» от «Кинопоиска» и многие другие. 

Откроет форум панельная сессия с участием CEO российских компаний, в которой примут участие Дмитрий Сергиенков (HeadHunter), Дмитрий Соловьев («Додо Пицца Евразия»), Антон Воладькин (Wink), Максим Степнов («ВелКен») и Инна Походя (VK). Ключевая тема: как сохранить лидерство в условиях постоянной переменчивости рынка. Вместе со спикерами гости обсудят, как эффективно формировать стратегии развития компаний и успешно выстраивать работу маркетинга и бизнеса для построения сильного и узнаваемого бренда.

Фото на обложке: E+ Grand Summer Forum

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