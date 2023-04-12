Разработчики новых технологий в индустрии питания привлекут инвестиции в рамках конкурса «Еда будущего»

Стартовал прием заявок на конкурс новых технологий в индустрии питания «Еда будущего», который проводит Агентство инноваций Москвы. Победители смогут привлечь финансирование и протестировать продукт на площадках партнеров. Подать заявку можно до 5 мая.
Конкурс «Еда будущего» продлится с 19 мая по 20 июня и будет включать диагностику проектов, трекинг, мастер-классы, сессии с партнерами. Завершит конкурс демо-день, на котором 20 перспективных стартапов выступят перед корпорациями и инвестиционными фондами.
«Фудтех и агротех — одни из самых быстрорастущих направлений в мире и России. По нашим данным, в 2022 году в Москве насчитывалось более 350 стартапов, разрабатывающих технологии в этих сферах, — говорит руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Участие в конкурсе позволит стартапам предложить партнерам решения, запустить совместные проекты и привлечь финансирование. Технологические компании, отобранные на конкурс, получат возможность протестировать продукт на площадках партнеров и масштабировать его».
На конкурсе «Еда будущего» представят более 20 технологических направлений. От инноваторов ждут решения, использующие растительные белки для получения новых продуктов и пищевых ингредиентов, биоудобрения, полезные альтернативы сахару, инновационные биологически активные добавки, аминокислоты и регуляторы роста для растениеводства.
Кроме того, будут оценивать ИТ-продукты, которые позволят управлять качеством питания человека. От участников ждут и новые приложения для агрокомплекса, в том числе для мониторинга агротехнических мероприятий, оценки состояния посевов и прогноза урожайности.
Чтобы принять участие в «Еде будущего», достаточно оставить заявку, описав детали и преимущества своего проекта — это должен быть готовый продукт или его простейшая работающая версия, подготовленная к тестированию или внедрению. Результаты отбора станут известны 18 мая. Подробная информация и подача заявки на сайте i.moscow.
Фото на обложке: metamorworks /
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