Эффективная синергия: как с помощью сообщества «ВКонтакте» получать продажи на Ozon

В последние годы растет интерес к здоровому образу жизни, а красивая и стильная одежда дополнительно мотивирует людей к занятиям спортом. Ксения Лепешкова, руководитель отдела маркетинга бренда Neverlate — производителя спортивной одежды, рассказала о том, как увеличить продажи на Ozon в высококонкурентной нише с помощью сообщества «ВКонтакте».

Neverlate создает комфортную и стильную одежду для занятий спортом для людей, которым важно хорошо выглядеть даже в спортивном зале. У бренда четыре собственных производства и десять фабрик-подрядчиков. В общей сложности на нас работают более 200 человек, включая команды собственного дизайн-бюро и продакшена.

Выход на маркетплейсы: как ушли из офлайна

Осваивать онлайн-каналы продаж наш бренд, как и многие другие компании, сподвигла пандемия. На тот момент у нас был офлайн-магазин и небольшая коллекция одежды из около 20 моделей, с которой мы переехали на маркетплейсы.

В продвижении на онлайн-площадках большую роль играет маркетинг. Если продукт плохо презентован и упакован, вероятность того, что в условиях огромной конкуренции покупатель выберет его, существенно уменьшается. В этом особенность и сложность работы на маркетплейсах.

Сейчас наша основная площадка продаж — Ozon. И мы максимально используем его инструменты для продвижения товаров.

Сообщество «ВКонтакте»: с первых шагов до интеграции с Ozon

Развиваться во «ВКонтакте» мы начали еще в 2019 году. Первых подписчиков привлекали с помощью совместных розыгрышей с другими сообществами. Сейчас мы активно создаем юмористический контент в «VK Клипах»: например, придумываем курьезные ситуации в спортивном зале — а для публикаций делаем красивые яркие фотографии. Оба вида контента показывают хорошую эффективность.

Когда соцсеть интегрировалась с Ozon, мы практически в один клик перенесли во «ВКонтакте» весь ассортимент одного из наших магазинов на Ozon. Это около 57 товаров — все наши новинки и бестселлеры.

Решение оказалось правильным: пользователи соцсети активно интересуются новой опцией. А если подключить рекламу, можно добиться высоких результатов. Например, у нас количество кликов по карточкам продвигаемых товаров увеличилось более чем в два раза, почти до 8%.

В целом за последние три месяца, прошедшие с момента интеграции «ВКонтакте» и Ozon, количество подписчиков в нашем сообществе увеличилось на 16%, а количество просмотров публикаций — на 73%. Охват постов стал больше на 24%, а лайков они стали получать больше на 57%.

Контент как отражение ценностей бренда

Универсального ответа на вопрос «Как сделать так, чтобы сообщество работало?» нет. Выбор контента и форматов во многом зависит от позиционирования бренда, и найти эффективные связки помогает только тестирование разных гипотез.

У бренда Neverlate три базовые ценности, которые мы транслируем в соцсетях. Это мотивация, уверенность, стиль. Например, мы показываем адаптивность спортивной одежды, скажем, как одни и те же леггинсы можно носить и в спортивном зале, и в обычной жизни. В качестве мотивационного контента у нас хорошо работают подборки треков для тренировок, вдохновляющих фильмов и цитат, которые традиционно очень любят пользователи соцсетей. Таким образом, мы со своими публикациями органично встраиваемся в их ленты.

Еще сейчас набирает обороты такой тренд, как привлечение сотрудников компании к созданию контента. И это логично, ведь они лучше всех знают продукт, с которым работают. Поэтому очень здорово, если они готовы делиться, например, своим рабочим процессом.

Еще один тренд — контент, который генерируют пользователи — UGC. Сейчас мы активно тестируем этот формат, предоставили подписчикам возможность предлагать публикации для сообщества. Такой формат — один из способов поддержки комьюнити для любого бренда, которому важно быть на связи и на одной волне со своей аудиторией.