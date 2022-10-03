«Экологический союз» расскажет, как бренду стать экологичнее и удержать покупателя

5 октября пройдет вебинар «Как бренду стать экологичнее и удержать покупателя». Эксперты поделятся информацией о том, каким должен быть честный экомаркетинг в новых реалиях. Участие бесплатное.

По данным ВЦИОМ за 2021 год, 55% россиян учитывают экологичность товаров при покупке, 64% предпочтут более дорогой товар дешевому, если первый будет более безопасным для окружающей среды. Данные NielsenIQ за 2022 год говорят, что прозрачность бренда для потребителей сейчас важнее, чем пять лет назад.

В связи с этим встает вопрос, как бизнесу удовлетворить спрос клиентов на экологичность. Эксперты вебинара расскажут:

как найти экопреимущество в своем товаре;

как правильно составить и подтвердить экоклейм;

как продвинуть экопреимущества бренда;

как избежать имиджевых рисков из-за ошибок в экоклеймах.

Темы и спикеры:

«Рекомендации UNEP по экомаркетингу. Новый инструмент продвижения — верификация экозаявлений», Юлия Грачева, директор «Экологического союза»;

«Кейс по повышению ценности бренда в глазах потребителя на примере клейма Zero Waste», Светлана Копытина, руководитель направления по экологии и ресурсосбережению SPLAT GLOBAL;

«Тренды потребительского поведения: как их использовать в упаковке», Надежда Паршина, основатель и творческий директор ОМВ;

«Кейсы с экоклеймами: как сделать ответственный вклад в имидж бренда», Алешина Дарья, бренд-менеджер, член рабочей группы ECR Sustainability;

«Вокруг шум: как выделиться бренду, когда все вокруг с приставкой эко», Екатерина Малова, менеджер по развитию бизнеса брендингового агентства Depot.

Для участия необходима регистрация.

Фото на обложке: S. Tsuchiya / Unsplash