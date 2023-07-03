Идет прием заявок на премию «Экопозитив-2023»

Движение ЭКА открыло прием заявок на ежегодную премию «Экопозитив-2023». Она присваивается активистам, лидерам экопроектов, просветителям, журналистам и предпринимателям, которые внесли значимый вклад в сохранение природы, защиту экологических прав и развитие экокультуры.
Подать заявку на участие в премии «Экопозитив-2023» можно в одной из 10 номинаций:
- «Экологические общественные организации и объединения»;
- «Медиа в экосфере»;
- «Экологические инициативы: экопросвещение»;
- «Экологические инициативы: благоприятная окружающая среда»;
- «Экологические инициативы: зоозащита»;
- «Экологические инициативы: сохранение экосистем суши»;
- «Экологические инициативы: сохранение водных экосистем»;
- «На защите экоправ»;
- «Бизнес в экологической сфере»;
- «Экологически ответственный бизнес.
В этом году отдельную награду получат проекты по решению мусорной проблемы, защите животных, сохранению лесов и особо охраняемых природных территорий, сохранению и очистке водных объектов, экологическому просвещению.
В каждой номинации отметят двоих победителей: по итогам народного голосования в соцсетях и по выбору жюри. Лауреаты премии получат дипломы, памятные статуэтки из натурального камня и подарки от партнеров на церемонии награждения в конце 2023 года в Москве.
Подать заявку и узнать подробности о премии можно на сайте.
Фото на обложке: Hitdelight /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Футболка из молока, шуба из кукурузы и сумка из яблока — как новые технологии развивают устойчивую моду
- 2 Тратить меньше, повысить комфорт и лояльность сотрудников — как сделать «зеленый» офис, чтобы получить такой эффект
- 3 «Сколково» открывает набор в акселератор для стартапов в области экологии и устойчивого развития
- 4 Экологический союз и компания «ОПТИКОМ» проведут круглый стол на тему экологизации ритейла
- 5 Зеркало для фитнеса, железный человек, очки для коров — и другие новости технологий, меняющих мир
ВОЗМОЖНОСТИ
05 июля 2023
07 июля 2023
07 июля 2023