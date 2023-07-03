Идет прием заявок на премию «Экопозитив-2023»

Движение ЭКА открыло прием заявок на ежегодную премию «Экопозитив-2023». Она присваивается активистам, лидерам экопроектов, просветителям, журналистам и предпринимателям, которые внесли значимый вклад в сохранение природы, защиту экологических прав и развитие экокультуры.

Подать заявку на участие в премии «Экопозитив-2023» можно в одной из 10 номинаций:

«Экологические общественные организации и объединения»;

«Медиа в экосфере»;

«Экологические инициативы: экопросвещение»;

«Экологические инициативы: благоприятная окружающая среда»;

«Экологические инициативы: зоозащита»;

«Экологические инициативы: сохранение экосистем суши»;

«Экологические инициативы: сохранение водных экосистем»;

«На защите экоправ»;

«Бизнес в экологической сфере»;

«Экологически ответственный бизнес.

В этом году отдельную награду получат проекты по решению мусорной проблемы, защите животных, сохранению лесов и особо охраняемых природных территорий, сохранению и очистке водных объектов, экологическому просвещению.

В каждой номинации отметят двоих победителей: по итогам народного голосования в соцсетях и по выбору жюри. Лауреаты премии получат дипломы, памятные статуэтки из натурального камня и подарки от партнеров на церемонии награждения в конце 2023 года в Москве.

Подать заявку и узнать подробности о премии можно на сайте.

Фото на обложке: Hitdelight / Shutterstock