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Идет прием заявок на премию «Экопозитив-2023»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Движение ЭКА открыло прием заявок на ежегодную премию «Экопозитив-2023». Она присваивается активистам, лидерам экопроектов, просветителям, журналистам и предпринимателям, которые внесли значимый вклад в сохранение природы, защиту экологических прав и развитие экокультуры.

Идет прием заявок на премию «Экопозитив-2023»

Подать заявку на участие в премии «Экопозитив-2023» можно в одной из 10 номинаций:

  • «Экологические общественные организации и объединения»;
  • «Медиа в экосфере»;
  • «Экологические инициативы: экопросвещение»;
  • «Экологические инициативы: благоприятная окружающая среда»;
  • «Экологические инициативы: зоозащита»;
  • «Экологические инициативы: сохранение экосистем суши»;
  • «Экологические инициативы: сохранение водных экосистем»;
  • «На защите экоправ»;
  • «Бизнес в экологической сфере»;
  • «Экологически ответственный бизнес.

В этом году отдельную награду получат проекты по решению мусорной проблемы, защите животных, сохранению лесов и особо охраняемых природных территорий, сохранению и очистке водных объектов, экологическому просвещению.

В каждой номинации отметят двоих победителей: по итогам народного голосования в соцсетях и по выбору жюри. Лауреаты премии получат дипломы, памятные статуэтки из натурального камня и подарки от партнеров на церемонии награждения в конце 2023 года в Москве.

Подать заявку и узнать подробности о премии можно на сайте.

Фото на обложке: Hitdelight / Shutterstock

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