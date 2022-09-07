Идет прием заявок в экспортный акселератор «ИТ-парка»

Программа поможет перспективному технологическому бизнесу в эффективном выходе на международные рынки ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Бахрейна. Участие бесплатное. Подать заявку можно до 21 сентября 2022 года.

Экспортный акселератор рассчитан на инновационные проекты, которым необходимо изучить тренды, рынок, юридические и финансовые аспекты, инструменты продвижения в странах Ближнего Востока.

Программа поможет участникам определить стратегию дальнейшего развития на глобальных рынках, а многосторонняя экспертная оценка компании по ключевым параметрам позволит участникам научиться эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и инвесторами Ближнего Востока. В долгосрочной перспективе это поможет технологическим проектам сформировать связи в зарубежном бизнес-сообществе.

«С учетом текущей обстановки и если компания не планирует релокацию в европейскую юрисдикцию, то именно работа с Ближним Востоком может оказаться интересной, в том числе с точки зрения юридического присутствия в одной из стран с возможностью привлечения капитала», — отмечают организаторы.

Программа экспортного акселератора «ИТ-парка» включает в себя образовательные модули, индивидуальные консультации с тематическими экспертами по рынку Ближнего Востока, B2B-встречи.

Все проекты, зарегистрированные на сайте, получат доступ к первому образовательному модулю, который пройдет в формате онлайн. 15 отобранных экспертами проектов продолжат обучение до финального Demo Day, который пройдет в рамках Startup Village — самой крупной стартап-конференции в России и странах СНГ для технологических предпринимателей.

Регистрация участников и подробная информация — на сайте.

Экспортный акселератор проводится при поддержке компании Russian Promotion Group и консалтинговой компании Pallada Business Group.

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