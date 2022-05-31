Фонд «Сколково» и группа «Россети» запускают конкурс инновационных проектов «Энергопрорыв»

Электросетевая группа «Россети» и фонд «Сколково» начали прием заявок в рамках конкурса «Энергопрорыв-2022». К участию приглашают российских разработчиков инновационных комплексов и ИТ-решений, технологические компании, стартапы, проектные команды ученых и инженеров.

В числе приоритетных направлений поиска проектов:

цифровые подстанции и цифровые активно-адаптивные сети;

комплексная эффективность бизнес-процессов и автоматизация систем управления;

применение новых технологий и материалов в электроэнергетике;

применение сквозных технологий электросетевом комплексе.

«Основной целью юбилейного конкурса в текущем году станет поиск прорывных решений и технологий российских разработчиков и инновационных компаний, направленных на повышение эффективности работы электросетевого комплекса, обеспечение энергобезопасности за счет отечественных решений и стимулирование развитие российских предприятий», — сказал Андрей Майоров, главный инженер «Россети».

«“Энергопрорыв” — первая акселерационная программа, запущенная фондом “Сколково” еще в 2013 году. В предыдущие годы конкурс смог собрать значительную инновационную экосистему из более чем 12 500 участников команд стартапов, 2 600 инновационных проектов и 200 отраслевых экспертов. При поддержке Фонда и Группы “Россети” было реализовано более 50 пилотных проектов, а 20 компаний начали тиражирование своих решений на электросетевых объектах.

В 2022 году мы также обновили платформу конкурса для более эффективного привлечения проектов, функционал которой будем развивать совместно с группой “Россети” для эффективной работы с высокотехнологичными компаниями», — Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково».

Финалисты конкурса получат:

возможность развивать продукт в крупнейшей электросетевой компании России;

куратора в ПАО «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта;

доступ на объекты группы «Россети» для реализации пилотного проекта;

поддержку фонда «Сколково» для развития проекта и запуска бизнеса;

доступ к инструментам поддержки фонда «Сколково» и других институтов развития;

независимую технико-экономическую экспертизу проекта от экспертов отрасли экспертов отрасли.

Заявки на участие в конкурсе «Энергопрорыв-2022» принимаются до 30 июня на сайте.

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