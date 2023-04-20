Нейросеть разработала программу московской конференции для поставщиков и розничных компаний

26 апреля в Москве пройдет конференция для поставщиков FMCG-товаров и розничных компаний «Все Для Сетей». Особенность грядущего мероприятия в том, что его программу сгенерировал искусственный интеллект, а также ИИ подобрал спикеров.

Для подготовки программы ИИ проанализировал более 10 тысяч отраслевых новостных материалов, исследований и статей. На их основе он выделил ключевые проблемы и тренды отрасли, сформировал программу мероприятия и нашел экспертов.

В качестве спикеров выступят:

Анастасия Сидорина, директор по работе с клиентами в «РОМИР»;

Влад Акишев, генеральный директор и основатель компании «Сила Роста»;

Анна Бакурская, эксперт по созданию стратегий управления процессами и ассортиментом для роста прибыли;

Сергей Илюха, бизнес-консультант, эксперт по ритейлу и коммерческим переговорам.

Среди тем, выделенных нейросетью, — экономические прогнозы и тенденции FMCG-рынка, формирование цен, стратегии удержания позиций на рынке для розницы и оптовых поставщиков. Они и вошли в программу мероприятия.

Кроме того, нейросеть проработала дизайн мероприятия, составила текст приглашений и писем, постов и пресс-релизов. В будущем организаторы планируют полностью поручить организацию конференции нейросети.

Подробнее о мероприятии и регистрация — на сайте. Участие бесплатное.

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