На eXit обсудят проблемы и вызовы стартап-индустрии

16 и 17 мая на площадке Центр Событий РБК пройдет первая независимая конференция для фаундеров eXit. Она станет площадкой для свободного обсуждения венчурного бизнеса в России, выхода на новые рынки и технологического стека. Билеты уже в продаже.
Среди организаторов конференции — эксперты в венчуре, инвестициях, предпринимательстве, технологиях и стартапах:
- Анастасия Карпова, журналист, медиаменеджер, автор Telegram-канала karpova.ventures;
- Наталия Дегтярева, руководитель корпоративного Акселератора ВТБ;
- Никита Бугров, директор по работе со стратегическими клиентами Headhunter;
- Николай Антонов, директор Startup Leadership program (SLP Russia);
- Евгений Давыдов, CEO SETTERS, сооснователь SETTERS EDUCATION, SETTERS MEDIA и re-feel;
- Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС;
- Дмитрий Твердохлебов, независимый консультант по технологиям ИИ, ех-директор по продукту AI-unit VK;
- Максим Кашулинский, журналист, основатель Reminder Media;
- Дмитрий Филонов, журналист, автор Telegram-канала The Edinorog.
В качестве спикеров приглашены Самат Галимов, ведущий подкаста о технологиях «Запуск завтра», Яков Менделев, сооснователь «Много лосося» и венчурный инвестор и бизнес ангел Сергей Дашков. Они поделятся своим опытом в области управления рисками, расскажут о новых возможностях венчурного рынка в России и его изменениях.
Конференция станет площадкой для свободного обмена мнением о состоянии венчурного бизнеса в России, выходе на новые рынки и технологическом стеке. В рамках eXit Conf 2024 также пройдет конкурс стартапов.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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