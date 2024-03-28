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На eXit обсудят проблемы и вызовы стартап-индустрии

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16 и 17 мая на площадке Центр Событий РБК пройдет первая независимая конференция для фаундеров eXit. Она станет площадкой для свободного обсуждения венчурного бизнеса в России, выхода на новые рынки и технологического стека. Билеты уже в продаже.  

На eXit обсудят проблемы и вызовы стартап-индустрии
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RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Среди организаторов конференции — эксперты в венчуре, инвестициях, предпринимательстве, технологиях и стартапах:

  • Анастасия Карпова, журналист, медиаменеджер, автор Telegram-канала karpova.ventures;
  • Наталия Дегтярева, руководитель корпоративного Акселератора ВТБ;
  • Никита Бугров, директор по работе со стратегическими клиентами Headhunter;
  • Николай Антонов, директор Startup Leadership program (SLP Russia);
  • Евгений Давыдов, CEO SETTERS, сооснователь SETTERS EDUCATION, SETTERS MEDIA и re-feel;
  • Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС;
  • Дмитрий Твердохлебов, независимый консультант по технологиям ИИ, ех-директор по продукту AI-unit VK;
  • Максим Кашулинский, журналист, основатель Reminder Media;
  • Дмитрий Филонов, журналист, автор Telegram-канала The Edinorog.

В качестве спикеров приглашены Самат Галимов, ведущий подкаста о технологиях «Запуск завтра», Яков Менделев, сооснователь «Много лосося» и венчурный инвестор и бизнес ангел Сергей Дашков. Они поделятся своим опытом в области управления рисками, расскажут о новых возможностях венчурного рынка в России и его изменениях. 

Конференция станет площадкой для свободного обмена мнением о состоянии венчурного бизнеса в России, выходе на новые рынки и технологическом стеке. В рамках eXit Conf 2024 также пройдет конкурс стартапов.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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