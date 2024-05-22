В Москве прошла конференция eXit–2024

17 мая завершилась первая независимая конференция о технологиях eXit . Событие собрало предпринимателей, инвесторов, экспертов, журналистов и представителей корпораций. Благодаря эффективному нетворкингу и неформальной обстановке все гости обзавелись ценными контактами, обрели будущих клиентов, партнеров и инвесторов.

16 мая конференцию открыло мотивирующее выступление Маши Командной (SUPERBANKA), которая рассказала о своем пути от журналистики к предпринимательству. Также в первый день выступили Сергей Иванов (ГК «Эфко»), Дмитрий Курин (МТС), Владимир Смеркис (Blum.io), Самат Галимов (подкаст «Запуск завтра»), Наталия Дегтярева (ВТБ), Александр Краснов (X5 Group) и другие спикеры.

Второй день eXit начался с инвесткофе — неформальной, закрытой встречи, где ключевые российские инвесторы поговорили о демократизации венчурного рынка, актуальных возможностях для бизнес-ангелов, особенностях инвестирования в наукоемкие проекты, обсудили корпоративные инвестиции, цифровые финансовые активы, экзиты через IPO и функции HR в прямых инвестициях.

16 и 17 мая в зале Do Well прошли практические выступления на темы: самопрезентация, ошибки работодателей, продвижение DeepTech-стартапов, питчдеки, масштабирование личного бренда, эффективное общение с журналистами. Там же были организованы нетворкинг-сессии от бизнес-клуба Reforma и мастер-классы от издания Reminder.

Кроме основной программы на площадке расположились интерактивные зоны. На аллее стартапов молодые предприниматели знакомили всех желающих со своим продуктом. Рядом разместились стенды партнеров eXit — «Яндекс 360» и Yandex Cloud, Reforma, «Стартап-академии» от МШУ «Сколково» — где можно было узнать об их предложениях для бизнеса и обсудить возможное сотрудничество.

На сцене Grow Fast в течение двух дней проходил финал конкурса стартапов, модератором которого стал Дмитрий Филонов (Telegram-канал The Edinorog).

В завершении конференции состоялось одно из ключевых событий eXit — торжественное награждение победителей. В состав экспертного жюри вошли инвесторы, представители корпораций и партнеров конференции — MTS StartUp Hub, ВТБ, Yandex Cloud, SPLAT Global, «Стартап-академии» от МШУ «Сколково», Zorko. Партнеры конференции отметили лучшие стартапы ценными призами.

Самыми перспективными компаниями по версии МТС стали «НейроХудожник», AirCloud, «ПАЗЛ ДОМ», «Хартл» и DetAFake. Все проекты получили гранты, а в несколько из них MTS StartUp Hub готов проинвестировать.

Акселератор ВТБ предоставил компании Synpatic возможность реализации пилотного проекта в банке, а JetHub и Visual Laboratory отметил как стартапы с высоким потенциалом развития. Yandex Cloud наградила пять проектов грантами на использование облачной платформы: Coverse.one, Gikki AI, Playlang — на 400 тысяч рублей, AirCloud и Second Friend Store — на 1 млн рублей.

Startup Leadership Program особо отметила DetAFake и подарила основателям грант на участие в осеннем наборе программы для предпринимателей. В номинации от SETTERS Media, которая называется «Стартап, который мы берем в будущее», победили SPAWN — они станут главными героями истории на сайте издания.

Фото на обложке: eXit