Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест

7 декабря Школа Бизнеса от Тинькофф проведет фиаско-фест, на котором четыре предпринимателей поделятся своими ошибками и провалами в бизнесе. Мероприятие пройдет онлайн.
Гостями встречи станут:
- Руслан Баширов, сооснователь франшизы детских школ «Чемпионика», — «Месяцами раскручивал бизнес через личный бренд, но он не привел клиентов»;
- Дарья Гейлер, основательница бренда красок Daria Geiler, — «Товар на миллионы рублей пришел с браком, а поставщик пожал плечами»;
- Эдуард Гуринович, серийный предприниматель, инвестор, сооснователь CarPrice и CarMoney, — «Забыл продлить домен бренда, его захватил мошенник и потребовал 20000 евро»;
- Игорь Демишев, сооснователь ИТ-компании Jiffy, — «Год развивал экспертный телеграм-канал почти без выхлопа».
У участников мероприятия также будет возможность поделиться историей своего фиаско. Для этого нужно заполнить анкету на странице регистрации, в конце встречи гости на выбор разберут пару интересных кейсов и дадут рекомендации, как исправить ситуацию.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Nicoleta Ionescu /
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