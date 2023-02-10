На форуме в Москве расскажут, как вывести в продажу детские товары

22 февраля на выставке «CJF — Детская мода 2023» состоится торговый форум для предпринимателей, занимающихся детскими товарами. Эксперты расскажут, что ждет российский рынок товаров для детей в ближайшие пять лет, а также поделятся информацией для роста продаж.
С 2022 года рынок детских товаров в России меняет свою структуру, и сейчас главные вопросы производителей и поставщиков:
- что ждет рынок детских товаров России в ближайшие года;
- как подготовиться к изменениям на рынке и повысить продажи;
- как сегодня эффективно вести процессы поставок, ввода нового товара и ротации ассортимента в сетях и маркетплейсах.
Ответы на них участники получат на форуме. Кроме того, — подробную аналитику от OZON, Wildberries и «Авито» для продвижения в детской онлайн-рознице, методичку по продажам в соцсетях, демографический анализ Алексея Ракши и гайд по успешным переговорам с федеральными сетями.
Мероприятие будет полезно всем, кто планирует менять стратегию на уже освоенном рынке, выходит на рынок впервые, завозить импортные товары и налаживает поставки. Для участия нужна регистрация. Участие бесплатное.
Фото на обложке: Estam /
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