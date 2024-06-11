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На форуме «Дело в людях» обсудят роль молодежи в контексте устойчивого развития

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

3 июля 2024 года Ассоциация менеджеров проведет всероссийский форум «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее». В этом году мероприятие пройдет в новом летнем формате с концепцией бережного отношения к окружающей среде. Гостей и участников ожидают мастер-классы на тему экологии, коворкинг-сессии, обсуждения в формате дебатов, интерактивные занятия и фотовыставка.

На форуме «Дело в людях» обсудят роль молодежи в контексте устойчивого развития
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Главной темой форума «Дело в людях» в этом году станет «Молодежь и устойчивое завтра: сила изменений». Спикеры обсудят нововведения, которые необходимо внести в процесс образования молодых кадров, а также расскажут о лучших кейсах и практиках крупных корпораций, делающих ставку на партнерство с юными сотрудниками. В рамках сессии будут подняты вопросы устойчивого образования молодых специалистов, создания нового поколения лидеров изменений, партнерства молодежи и корпораций для достижения устойчивых целей.

Форум «Дело в людях» традиционно станет площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов в сфере ESG и устойчивого развития, ключевых тенденций и явлений в области социальной ответственности бизнеса, обмена опытом и практиками от крупнейших российский компаний. 

Согласно задумке организаторов, проведение форума «Дело в людях» будет иметь минимальный экологический след. На площадке организуют раздельный сбор отходов и проведут мастер-класс по интерактивной переработке пластика. Также в рамках форума запланирована фотовыставка «Магия ремесла», на которой продемонстрируют уникальные вещи из керамики, созданные руками мастеров с ментальными или физическими особенностями. Блюда из меню будут подобраны с учетом наименьшего углеродного следа продукта, а бейджи участников выполнены из переработанной бумаги с вкраплениями семян полевых цветов. По завершении форума каждый участник сможет внести свой вклад в заботу об окружающей среде, посадив их в землю.

Фото на обложке: petrmalinak / Shutterstock

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