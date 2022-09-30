На конференции «Форум доноров» обсудят развитие человеческого капитала и ESG в новых условиях

Как изменились подходы к пониманию и измерению человеческого развития и капитала в условиях новой нормальности? На чем будут строиться антикризисные стратегии доноров? Каково будущее социальных и благотворительных программ в сфере устойчивого развития. Какую трансформацию им предстоит пережить? Эти и другие вопросы обсудят 5 октября.

Ежегодная конференция «Форум доноров» позволит сонастроить взаимные ожидания и усилия экспертов в сфере благотворительности и социальных инвестиций по актуальным задачам.

В то время как первый день конференции пройдет в Торгово-промышленной палате РФ, второй выведен в онлайн и открыт для всех желающих. Экспертам, интересующимся филантропией и социальной политикой за рубежом, он станет вдвойне интересен: ведь именно 5 октября к обсуждению подключатся международные спикеры (преимущественно из стран БРИКС) с синхронным переводом.

С каким сложностями сталкиваются представители сектора филантропии стран БРИКС при «приземлении» целей устойчивого развития на национальный контекст и как они справляются с ними? Как превратить ЦУР из элитарной повестки в прикладной инструмент для сотрудничества между различными стейкхолдерами? Поиск ответов на эти вопросы задаст тон второму дню конференции.

На полях сессии «Инклюзия как инвестиция в развитие человеческого капитала» будут представлены результаты исследования, проведенного «Форумом доноровов» совместно с ВШЭ и СПбГУ по инициативе компании JTI.

В настоящее время особенно актуальной становится реализация ЦУР №10 — «Сокращение неравенства внутри стран и между ними» в том, что касается задач по обеспечению упорядоченной мобильности людей. Во второй онлайн-день представители благотворительного сообщества обсудят существующие подходы к оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от кризиса.

Крайне важным станет обмен опытом в сфере благотворительной поддержки беженцев, принимающих местных сообществ, а также новых уязвимых групп, возникающих под воздействием актуальных экономических факторов.

Сессия «Механизмы государственной и донорской поддержки культуры и искусства в международном контексте» пройдет при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Завершится второй день анализом практик оценки социальных проектов: сессию «Масштабирование эффектов: открытая дискуссия с иллюстрациями практик компаний и фондов» проведет Ирина Ефремова-Гарт, первый заместитель директора «Форума доноров», экс-руководитель направления «Корпоративное гражданство, корпоративные отношения компании IBM Россия / Восточная Европа / Азия».

Регистрация открыта до 30 сентября на сайте.

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