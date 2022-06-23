Сетевой фестиваль-форум «Настоящее будущее» пройдет в 10 городах России

Фестиваль «Настоящее будущее» пройдет с 22 июня по 16 июля 2022 года в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Москве, Нижнем Новгороде, Якутске, Томске и Севастополе. Главной темой форума в этом году станет отечественная электроника.

«Наша цель — создать все условия для диалога между научными и исследовательскими институтами, вузами, крупными корпорациями. Фестиваль станет точкой притяжения новых идей и хорошей стартовой площадкой для специалистов, которые только начинают первые шаги в области электроники.

Инициаторы стартапов получат возможность заявить о себе на широкую аудиторию, получить обратную связь, поддержку от компаний-менторов и найти партнеров для реализации своих проектов. А бизнес — новые идеи и ценные кадры», — сказал генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев.

Программа фестиваля-форума ориентирована на школьников и их родителей, студентов и педагогов, а также всех, кто интересуется передовыми технологиями. В событиях примут участие более 10 тысяч человек, 50 молодежных проектных команд и более 50 российских технологических компаний.

Фестиваль призван способствовать формированию сообщества технологических энтузиастов — среды, в которой рождаются идеи, проявляются таланты, создаются новые инженерные проекты, ориентированные на потребности бизнеса, технологического рынка и городской среды.

В событиях фестиваля-форума примут участие ведущие эксперты и представители крупнейших российских технологических компаний, таких как АО «Микрон», АО НПЦ «ЭЛВИС», ООО «БУЛАТ», GS group, КНС ГРУПП, АО «Элемент» и многие другие. При активном участии профессионалов отрасли пройдут научно-популярные лекции, дискуссии и паблик-токи, обсуждения передовых проектов отечественных компаний. Университеты представят для абитуриентов и студентов образовательные траектории для профессионального роста, а компании — возможности для трудоустройства.

Участие в мероприятии бесплатное. Подробная информация о программе и регистрация — на сайте.

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