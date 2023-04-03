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В МГИМО пройдет форум управления современным образованием

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

11 апреля Центр педагогического мастерства проведет в МГИМО форум «Нити», посвященный вопросам управления современным образованием. На одной площадке соберутся представители образовательных организаций и проектов, чтобы обсудить пути решения проблем в области работы с командой и управления, разобрать инструменты продвижения проектов и построения эффективных образовательных программ.

В МГИМО пройдет форум управления современным образованием
Научиться эффективному управлению или прокачать свои навыки можно выбрав курс в каталоге курсов управления.

Более 30 ведущих экспертов поделятся практическим опытом, разберут актуальные тренды, а также представят рабочие инструменты, которые можно сразу начать внедрять в свою школу и выводить ее на новый уровень.

Программа форума разделена на четыре тематических трека:

  1. «Бизнес-процессы и менеджмент».
  2. «HR и корпоративная культура».
  3. «Современные инструменты эффективного образования».
  4. «Маркетинг и позиционирование образовательных продуктов».

Участники получат максимум сжатой и полезной информации об инструментах и механиках формирования стратегии продвижения, выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений, привлечения внебюджетных средств, поучаствуют в нетворкинг-сессиях, проведут встречи один на один, познакомятся с коллегами и поделятся своим опытом.

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Также доступно онлайн-участие.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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