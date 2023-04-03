В МГИМО пройдет форум управления современным образованием

11 апреля Центр педагогического мастерства проведет в МГИМО форум «Нити», посвященный вопросам управления современным образованием. На одной площадке соберутся представители образовательных организаций и проектов, чтобы обсудить пути решения проблем в области работы с командой и управления, разобрать инструменты продвижения проектов и построения эффективных образовательных программ.

Более 30 ведущих экспертов поделятся практическим опытом, разберут актуальные тренды, а также представят рабочие инструменты, которые можно сразу начать внедрять в свою школу и выводить ее на новый уровень.

Программа форума разделена на четыре тематических трека:

«Бизнес-процессы и менеджмент». «HR и корпоративная культура». «Современные инструменты эффективного образования». «Маркетинг и позиционирование образовательных продуктов».

Участники получат максимум сжатой и полезной информации об инструментах и механиках формирования стратегии продвижения, выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений, привлечения внебюджетных средств, поучаствуют в нетворкинг-сессиях, проведут встречи один на один, познакомятся с коллегами и поделятся своим опытом.

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Также доступно онлайн-участие.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock