В МГИМО пройдет форум управления современным образованием

11 апреля Центр педагогического мастерства проведет в МГИМО форум «Нити», посвященный вопросам управления современным образованием. На одной площадке соберутся представители образовательных организаций и проектов, чтобы обсудить пути решения проблем в области работы с командой и управления, разобрать инструменты продвижения проектов и построения эффективных образовательных программ.
Более 30 ведущих экспертов поделятся практическим опытом, разберут актуальные тренды, а также представят рабочие инструменты, которые можно сразу начать внедрять в свою школу и выводить ее на новый уровень.
Программа форума разделена на четыре тематических трека:
- «Бизнес-процессы и менеджмент».
- «HR и корпоративная культура».
- «Современные инструменты эффективного образования».
- «Маркетинг и позиционирование образовательных продуктов».
Участники получат максимум сжатой и полезной информации об инструментах и механиках формирования стратегии продвижения, выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений, привлечения внебюджетных средств, поучаствуют в нетворкинг-сессиях, проведут встречи один на один, познакомятся с коллегами и поделятся своим опытом.
Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Также доступно онлайн-участие.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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