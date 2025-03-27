9 апреля 2025 года в Москве деловое издание «Ведомости» организует 21-й ежегодный форум операторов связи «Телеком». В мероприятии примут участие ведущие игроки рынка, представители и руководители крупнейших телекоммуникационных и других современных технологических компаний России и зарубежья, органов государственной власти, операторов цифрового телевидения, банков, медиа-, финтех- и интернет-компаний, производителей телекоммуникационного оборудования и обеспечения, операторов интернета, а также инвесторы, аналитики и эксперты отрасли.

В Москве пройдет ежегодный форум операторов связи «Телеком»

https://rb.ru/partners/forum-telekom-2025/

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