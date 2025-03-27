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В Москве пройдет ежегодный форум операторов связи «Телеком»

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Ирина Печёрская

9 апреля 2025 года в Москве деловое издание «Ведомости» организует 21-й ежегодный форум операторов связи «Телеком». В мероприятии примут участие ведущие игроки рынка, представители и руководители крупнейших телекоммуникационных и других современных технологических компаний России и зарубежья, органов государственной власти, операторов цифрового телевидения, банков, медиа-, финтех- и интернет-компаний, производителей телекоммуникационного оборудования и обеспечения, операторов интернета, а также инвесторы, аналитики и эксперты отрасли.

В Москве пройдет ежегодный форум операторов связи «Телеком»
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В фокусе обсуждения:

  • Взгляд технологических лидеров: как цифровые компании на межотраслевом уровне могут общими усилиями обеспечить сервис высокого уровня и безопасность клиента? Как сохранить в безопасности данные абонентов и не допустить утечек?
  • Обновление инфраструктуры. Внедрение российского оборудования и ПО: соответствие требованиям и взаимозаменяемость.
  • Планы регионального развития цифровой инфраструктуры городов РФ. Пилотные проекты, успешные кейсы, передовые технологии.
  • Развитие городской среды настоящего и будущего. Практика реализации концепции «Умный город — 2030».
  • Из операторов связи в операторы сервисов. Ставки крупнейших игроков на бизнес для бизнеса: что сейчас могут предложить телеком и ИТ для развития предприятий?
  • Технологии для качественного роста бизнеса: интернет вещей, унифицированные коммуникации, Private LTE, цифровые двойники, passkey, облака и др. Какие технологии будут драйвить B2B-рынок в ближайшие три года? Что необходимо развивать уже сейчас?
  • Расширение продуктового портфеля и полисервисность: какие услуги пользуются наибольшим спросом сейчас, за какими сервисами будущее?
  • Путь от огромного количества предложений к разумному потреблению: все ли услуги нужны клиенту?
  • Стратегические партнерства и объединение усилий для обеспечения качественного AdTech-продукта. Есть ли необходимость объединяться всему рынку, или достаточно сложившихся партнерств?

Среди спикеров форума:

  • Сергей Анохин, генеральный директор, «Вымпелком»;
  • Инесса Галактионова, генеральный директор, МТС;
  • Михаил Осеевский, президент, «Ростелеком»;
  • Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;
  • Алексей Шелобков, генеральный директор, «ИКС холдинг»;
  • Евгений Коробов, генеральный директор, ГК «Билайн adtech»;
  • Дмитрий Агафонов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам, Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440»;
  • Павел Бахтеяров, руководитель центра промышленной связи, МТС;
  • Владислав Беляев, член правления, директор по информационным технологиям, «Группа «Черкизово»;
  • Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами, «Вымпелком»;
  • Никита Марченко, директор, «Свеза смартлайн»;
  • Константин Анкилов, управляющий партнер, «ТМТ консалтинг».

Подробнее — на сайте мероприятия.

Фото на обложке: David Arrowsmith / Unsplash

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