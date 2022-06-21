ReForum WINNING THE HEARTS пройдет 28-29 июля

28 и 29 июля 2022 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. Участники получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, а основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях. Участие в форуме бесплатное.
Двухдневная программа форума будет состоять из четырех тематических блоков.
«Взгляд на будущее: я создаю будущее»:
- моделирование будущего как инструмент организации жизни и бизнеса;
- Decision making: как перепрошить свои ментальные модели.
Расскажут, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее.
«Взгляд на технологии: сделано из будущего»:
- кем работать в метавселенной;
- что такое NFT и как применять его в проектах;
- можно ли управлять бизнесом с помощью искусственного интеллекта.
Обсудят ключевые бизнес-тренды и технологии, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе пяти лет.
«Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее»:
- ментальное здоровье и долголетие;
- сообщества будущего;
- есть ли жизнь после нефти.
Разберут, как устроена экосистема человека в мире будущего.
«Взгляд на бизнес и деньги: оставь свой след в будущем»:
- основы поиска работы и перезапуска карьеры;
- как малому бизнесу привлекать клиентов и увеличивать продажи;
- стратегии будущего. Управление личным бюджетом.
Расскажут, как карьерно расти и развиваться в условиях цифровой трансформации рабочего пространства, нестабильности и неопределенности и каким должен быть профессионал будущего.
Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей:
- Евгения Роньжина — управляющий директор, руководитель штаба SberX, идеолог Community University;
- Андрей потапов — эксперт в области Future Studies, основатель и CEO Maff Metaverse;
- Александр Головин — автор подкаста «КритМышь»;
- Марина Аношина — начальник дирекции клиентов «VIP-6 РЕСО-Гарантия».
Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: lapandr /
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