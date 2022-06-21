ReForum WINNING THE HEARTS пройдет 28-29 июля

28 и 29 июля 2022 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. Участники получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, а основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях. Участие в форуме бесплатное.

Двухдневная программа форума будет состоять из четырех тематических блоков.

«Взгляд на будущее: я создаю будущее»:

моделирование будущего как инструмент организации жизни и бизнеса;

Decision making: как перепрошить свои ментальные модели.

Расскажут, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее.

«Взгляд на технологии: сделано из будущего»:

кем работать в метавселенной;

что такое NFT и как применять его в проектах;

можно ли управлять бизнесом с помощью искусственного интеллекта.

Обсудят ключевые бизнес-тренды и технологии, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе пяти лет.

«Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее»:

ментальное здоровье и долголетие;

сообщества будущего;

есть ли жизнь после нефти.

Разберут, как устроена экосистема человека в мире будущего.

«Взгляд на бизнес и деньги: оставь свой след в будущем»:

основы поиска работы и перезапуска карьеры;

как малому бизнесу привлекать клиентов и увеличивать продажи;

стратегии будущего. Управление личным бюджетом.

Расскажут, как карьерно расти и развиваться в условиях цифровой трансформации рабочего пространства, нестабильности и неопределенности и каким должен быть профессионал будущего.

Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей:

Евгения Роньжина — управляющий директор, руководитель штаба SberX, идеолог Community University;

Андрей потапов — эксперт в области Future Studies, основатель и CEO Maff Metaverse;

Александр Головин — автор подкаста «КритМышь»;

Марина Аношина — начальник дирекции клиентов «VIP-6 РЕСО-Гарантия».

Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: lapandr / Shutterstock