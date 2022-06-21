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ReForum WINNING THE HEARTS пройдет 28-29 июля

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

28 и 29 июля 2022 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. Участники получат прикладные инструменты для саморазвития и профессионального роста, построения карьеры и собственного бизнеса в новых условиях, а основатели инновационных проектов разберут кейсы новых бизнес-моделей и расскажут о перспективных мировых тенденциях. Участие в форуме бесплатное.

ReForum WINNING THE HEARTS пройдет 28-29 июля
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Двухдневная программа форума будет состоять из четырех тематических блоков.

«Взгляд на будущее: я создаю будущее»:

  • моделирование будущего как инструмент организации жизни и бизнеса;
  • Decision making: как перепрошить свои ментальные модели.

 Расскажут, как формировать новое мышление, изучая будущее. Как видеть тренды и прогнозировать будущее.

«Взгляд на технологии: сделано из будущего»:

  • кем работать в метавселенной;  
  • что такое NFT и как применять его в проектах;
  • можно ли управлять бизнесом с помощью искусственного интеллекта.

 Обсудят ключевые бизнес-тренды и технологии, которые повлияют на ближайшее будущее в разрезе пяти лет.  

«Взгляд на саморазвитие: тебя ждет большое будущее»:

  • ментальное здоровье и долголетие;
  • сообщества будущего;
  • есть ли жизнь после нефти.

 Разберут, как устроена экосистема человека в мире будущего.

«Взгляд на бизнес и деньги: оставь свой след в будущем»:

  • основы поиска работы и перезапуска карьеры;
  • как малому бизнесу привлекать клиентов и увеличивать продажи;
  • стратегии будущего. Управление личным бюджетом.

Расскажут, как карьерно расти и развиваться в условиях цифровой трансформации рабочего пространства, нестабильности и неопределенности и каким должен быть профессионал будущего.

Хедлайнеры форума — визионеры и первооткрыватели, люди больших идей: 

  • Евгения Роньжина — управляющий директор, руководитель штаба SberX, идеолог Community University;
  • Андрей потапов — эксперт в области Future Studies, основатель и CEO Maff Metaverse;
  • Александр Головин — автор подкаста «КритМышь»;
  • Марина Аношина — начальник дирекции клиентов «VIP-6 РЕСО-Гарантия».

Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте. 

Фото на обложке: lapandr / Shutterstock

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