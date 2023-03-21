На PHDays 12 состоится финал Всероссийского конкурса open source-проектов в треке «Кибербезопасность»

Финал Всероссийского конкурса open source-проектов школьников и студентов FOSS Kruzhok по направлению «Кибербезопасность» пройдет на фестивале Positive Hack Days в мае 2023 года. Прием работ открыт до 9 апреля на сайте .

Конкурс FOSS Kruzhok проводится второй год подряд. К участию приглашают школьников, студентов колледжей и вузов, которые создают ПО с открытым кодом, дорабатывают уже существующие проекты или внедряют open source-решения в образовательные учреждения.

Проекты, заявленные в треке «Кибербезопасность», должны быть направлены на повышение защищенности популярных FOSS-проектов от компьютерных атак, включая защиту от вредоносного кода, выявление и предотвращение атак, разведку киберугроз и др.

К рассмотрению принимаются как новые приложения или вклад в существующие системы, так и вклад в базы знаний и технологии детектирования, а также анализ защищенности популярных open source-продуктов (баг-баунти). В рамках основных треков «Внедрение» и «Контрибьюторы» конкурса FOSS Kruzhok отдельно будут рассмотрены проекты на основе SOLDR.

Оценивать работы будет жюри из представителей сферы образования, IT и информационной безопасности. Авторы лучших проектов получат по два билета и возможность выступить на международном форуме по практической кибербезопасности Positive Hack Days 12, который пройдет в Москве 19 и 20 мая 2023 года.

В 2023 году конкурс сопровождается акселератором — специальной образовательной программой, в рамках которой проходят митапы, вебинары, мастер-классы от специалистов, где участники изучают культуру open source-проектов, процесс формирования команды разработчиков и др. Также эксперты конкурса готовят для участников полезные инструкции и материалы по open source-тематике.

Результаты конкурса FOSS Kruzhok учитываются в конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО» Кружкового движения — это значит, что победители получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие технологические вузы России.

Конкурс проводит Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) при поддержке Минцифры, Минобрнауки, Минпросвещения России, Positive Technologies, «СайберОК» и других российских IT-компаний.

Фото на обложке: Michael Traitov / Shutterstock