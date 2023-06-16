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ФРИИ и «МойСклад» ищут B2B-стартапы в области автоматизации торговли и производства

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Облачный сервис «МойСклад» и акселератор ФРИИ объявили об отборе технологических B2B-проектов в области автоматизации торговли и производства. Финалисты выступят на демо-дне, а победители смогут предложить свое решение более 40 тысячам компаний — клиентам «МоегоСклада».

ФРИИ и «МойСклад» ищут B2B-стартапы в области автоматизации торговли и производства

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Принять участие в отборе могут стартапы, которые соответствуют следующим критериям:

  • наличие продукта для автоматизации торговли или производства;
  • продукт может быть интегрирован в систему «МоегоСклада»;
  • выручка компании за 2022 год составила от 3 до 100 млн рублей;
  • наличие зарегистрированного юрлица или ИП.

Среди ключевых направлений поиска:

  • продажи на маркетплейсах; 
  • коммуникации с покупателями; 
  • управление производством товаров; 
  • работа с данными;
  • управление франшизами;  
  • управление бизнесом в сфере услуг; 
  • разработка прочих приложений/интеграций

Финалисты отбора получат денежные призы от 200 до 500 тысяч рублей, а также индивидуальные консультации от экспертов «МоегоСклада» по направлениям:

  • разработка и технологии;
  • маркетинг и лидогенерация;
  • бизнес-модель и стратегия;
  • методология (процессы в разработке).

«МойСклад» ищет стартапы, чтобы поддержать талантливых разработчиков и дать их продукту дополнительные возможности в виде клиентов и денежных призов. Также компания заинтересована в увеличении количества партнеров и расширении собственной функциональности.  

Подать заявку на участие в отборе можно до 7 июля на сайте.

Фото на обложке: Gumbariya / Shutterstock

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