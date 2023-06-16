ФРИИ и «МойСклад» ищут B2B-стартапы в области автоматизации торговли и производства

Облачный сервис «МойСклад» и акселератор ФРИИ объявили об отборе технологических B2B-проектов в области автоматизации торговли и производства. Финалисты выступят на демо-дне, а победители смогут предложить свое решение более 40 тысячам компаний — клиентам «МоегоСклада».
Принять участие в отборе могут стартапы, которые соответствуют следующим критериям:
- наличие продукта для автоматизации торговли или производства;
- продукт может быть интегрирован в систему «МоегоСклада»;
- выручка компании за 2022 год составила от 3 до 100 млн рублей;
- наличие зарегистрированного юрлица или ИП.
Среди ключевых направлений поиска:
- продажи на маркетплейсах;
- коммуникации с покупателями;
- управление производством товаров;
- работа с данными;
- управление франшизами;
- управление бизнесом в сфере услуг;
- разработка прочих приложений/интеграций
Финалисты отбора получат денежные призы от 200 до 500 тысяч рублей, а также индивидуальные консультации от экспертов «МоегоСклада» по направлениям:
- разработка и технологии;
- маркетинг и лидогенерация;
- бизнес-модель и стратегия;
- методология (процессы в разработке).
«МойСклад» ищет стартапы, чтобы поддержать талантливых разработчиков и дать их продукту дополнительные возможности в виде клиентов и денежных призов. Также компания заинтересована в увеличении количества партнеров и расширении собственной функциональности.
Подать заявку на участие в отборе можно до 7 июля на сайте.
Фото на обложке: Gumbariya /
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