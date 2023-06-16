ФРИИ и «МойСклад» ищут B2B-стартапы в области автоматизации торговли и производства

Облачный сервис «МойСклад» и акселератор ФРИИ объявили об отборе технологических B2B-проектов в области автоматизации торговли и производства. Финалисты выступят на демо-дне, а победители смогут предложить свое решение более 40 тысячам компаний — клиентам «МоегоСклада».

Принять участие в отборе могут стартапы, которые соответствуют следующим критериям:

наличие продукта для автоматизации торговли или производства;

продукт может быть интегрирован в систему «МоегоСклада»;

выручка компании за 2022 год составила от 3 до 100 млн рублей;

наличие зарегистрированного юрлица или ИП.

Среди ключевых направлений поиска:

продажи на маркетплейсах;

коммуникации с покупателями;

управление производством товаров;

работа с данными;

управление франшизами;

управление бизнесом в сфере услуг;

разработка прочих приложений/интеграций

Финалисты отбора получат денежные призы от 200 до 500 тысяч рублей, а также индивидуальные консультации от экспертов «МоегоСклада» по направлениям:

разработка и технологии;

маркетинг и лидогенерация;

бизнес-модель и стратегия;

методология (процессы в разработке).

«МойСклад» ищет стартапы, чтобы поддержать талантливых разработчиков и дать их продукту дополнительные возможности в виде клиентов и денежных призов. Также компания заинтересована в увеличении количества партнеров и расширении собственной функциональности.

Подать заявку на участие в отборе можно до 7 июля на сайте.

Фото на обложке: Gumbariya / Shutterstock