ФРИИ и StartupDrive запустили акселерационную программу для стартапов в области электрического транспорта

ФРИИ и акселератор StartupDrive запускают программу для отечественных стартапов в области электромобильности. Самые перспективные из них получат возможность создать совместный продукт с компанией «Газпром нефти» или партнерами акселератора. Подать заявку можно до 24 сентября.

В этом году в фокусе StartupDrive компании, специализирующиеся на разработках в сфере развития инфраструктуры, совершенствования процесса зарядки и в других направлениях эксплуатации электротранспорта. Полный список направлений доступен на сайте.

«Мы видим растущий интерес клиентов сети АЗС “Газпромнефть” к электротранспорту и электрозарядной инфраструктуре. В прошлом году компания приступила к оснащению АЗС сверхскоростными зарядными станциями для электромобилей. Для дальнейшего развития инфраструктуры мы также выстраиваем сотрудничество с российскими разработчиками технологий, инновационных и программных решений. Наш акселератор дает возможность авторам идей быстрее разрабатывать и коммерциализировать свои решения в области электротранспорта и масштабировать бизнес. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться качественного развития новой индустрии», — Дмитрий Шепельский, директор по региональным продажам «Газпром нефти».

Набор в акселератор по электромобильности продлится до 24 сентября. Продолжительность программы — пять месяцев, из которых три месяца — непосредственно сама акселерационная программа, которая включает активное подключение консультантов-трекеров ФРИИ и участие бизнес-заказчиков в работе с командами.

Стартапы смогут доработать решения, протестировать гипотезы и создать новые продукты для рынка электромобильности, получив доступ к инфраструктуре сети АЗС «Газпромнефть» и ИТ-разработкам компании и ее партнеров, а также техническую помощь и экспертные рекомендации от профессионалов отрасли.

«Сфера электромобильности сегодня становится особенно актуальной ввиду тенденции на разумное потребление энергии. Мы рады видеть, что направление сегодня становится приоритетным для компаний. Важно отметить, что акселератор StartupDrive от “Газпром нефти” открыт к коллаборациям с другими корпорациями по данной теме, что является хорошим знаком для инновационной экосистемы. Кроме того, программа позволяет выбрать проекты ранних стадий, что расширяет возможности для студенческих и научных проектов», — Ирина Тарасова, директор Центра корпоративных инноваций «Акселератора ФРИИ».

Всего в акселератор попадут до 10 профильных стартапов. Завершится программа демо-днем в начале следующего года. Подать заявку можно на сайте.

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