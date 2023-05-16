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На онлайн-митапе hh ventures обсудят, как HR-технологии меняют будущее рынка труда

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

18 мая hh ventures проведет онлайн-митап, на котором эксперты и гости встречи обсудят тренды в сфере IT-рекрутинга, перспективы HRTech- и EdTech-стартапов, будущее рынка труда и многое другое. Участников встречи также ждет викторина с возможностью выиграть приз. Участие бесплатное.  

На онлайн-митапе hh ventures обсудят, как HR-технологии меняют будущее рынка труда
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Среди приглашенных спикеров:

  • Елена Гаврина, Client Journey Owner (CJO) в «Альфа-Банке»;
  • Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink;
  • Ян Нам, CEO Action Digital School — онлайн-обучение digital-профессиям, ex-head of sales Yva.ai, ex-CEO Friday CIS.

Проведет встречу Евгений Вольнов — руководитель фонда hh ventures.

Митап пройдет в Zoom. Для участия необходима регистрация.

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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