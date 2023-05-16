На онлайн-митапе hh ventures обсудят, как HR-технологии меняют будущее рынка труда

18 мая hh ventures проведет онлайн-митап, на котором эксперты и гости встречи обсудят тренды в сфере IT-рекрутинга, перспективы HRTech- и EdTech-стартапов, будущее рынка труда и многое другое. Участников встречи также ждет викторина с возможностью выиграть приз. Участие бесплатное.
Среди приглашенных спикеров:
- Елена Гаврина, Client Journey Owner (CJO) в «Альфа-Банке»;
- Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink;
- Ян Нам, CEO Action Digital School — онлайн-обучение digital-профессиям, ex-head of sales Yva.ai, ex-CEO Friday CIS.
Проведет встречу Евгений Вольнов — руководитель фонда hh ventures.
Митап пройдет в Zoom. Для участия необходима регистрация.
Фото на обложке: dotshock /
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