18 мая hh ventures проведет онлайн-митап, на котором эксперты и гости встречи обсудят тренды в сфере IT-рекрутинга, перспективы HRTech- и EdTech-стартапов, будущее рынка труда и многое другое. Участников встречи также ждет викторина с возможностью выиграть приз. Участие бесплатное.

На онлайн-митапе hh ventures обсудят, как HR-технологии меняют будущее рынка труда