Дизайн-команда МТС объявила о создании новой номинации на конкурсе G8 Creative Awards

G8 Creative Awards — конкурс, который проходит в рамках международного фестиваля креативных индустрий G8. Подать заявку на участие можно в восьми номинациях, одна из которых — «Корпоративный дизайн» от МТС. Победители получат экспертную оценку кейса, признание в индустрии и награды.
Команда дизайна МТС ждет кейсы — посадочные страницы, сайты и мобильные приложения — показывающие, как дизайн приносит ценность не только клиентам, но и бизнесу. Все кейсы должны быть подтверждены цифрами. Подробные условия — на сайте, подать заявку можно до 21 августа.
Оценивать участников будут:
- Алексей Чупин, дизайн-директор МТС;
- Митя Осадчук, дизайн-директор «ИВИ», ex-креативный директор VK;
- Миша Пименова, CEO Mish;
- Артем Мальгин, CEO дизайн-студия «ЦЕХ»;
- Игорь Готт, арт-директор «Ростелеком ИТ»;
- Саша Ермоленко, директор департамента дизайна сервисов в VK;
- Катя Тюхай, UX/UI team lead в SberDevices;
- Владимир Зимин, дизайн-директор в «Яндекс. Плюс».
Выдающиеся кейсы получат экспертную оценку жюри, признание в индустрии и награды.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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