Дизайн-команда МТС объявила о создании новой номинации на конкурсе G8 Creative Awards

G8 Creative Awards — конкурс, который проходит в рамках международного фестиваля креативных индустрий G8. Подать заявку на участие можно в восьми номинациях, одна из которых — «Корпоративный дизайн» от МТС. Победители получат экспертную оценку кейса, признание в индустрии и награды.

Команда дизайна МТС ждет кейсы — посадочные страницы, сайты и мобильные приложения — показывающие, как дизайн приносит ценность не только клиентам, но и бизнесу. Все кейсы должны быть подтверждены цифрами. Подробные условия — на сайте, подать заявку можно до 21 августа.

Оценивать участников будут:

Алексей Чупин, дизайн-директор МТС;

Митя Осадчук, дизайн-директор «ИВИ», ex-креативный директор VK;

Миша Пименова, CEO Mish;

Артем Мальгин, CEO дизайн-студия «ЦЕХ»;

Игорь Готт, арт-директор «Ростелеком ИТ»;

Саша Ермоленко, директор департамента дизайна сервисов в VK;

Катя Тюхай, UX/UI team lead в SberDevices;

Владимир Зимин, дизайн-директор в «Яндекс. Плюс».

Выдающиеся кейсы получат экспертную оценку жюри, признание в индустрии и награды.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock