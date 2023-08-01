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Дизайн-команда МТС объявила о создании новой номинации на конкурсе G8 Creative Awards

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

G8 Creative Awards — конкурс, который проходит в рамках международного фестиваля креативных индустрий G8. Подать заявку на участие можно в восьми номинациях, одна из которых — «Корпоративный дизайн» от МТС. Победители получат экспертную оценку кейса, признание в индустрии и награды.

Дизайн-команда МТС объявила о создании новой номинации на конкурсе G8 Creative Awards
Стань профессиональным дизайнером — большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов дизайна.

Команда дизайна МТС ждет кейсы — посадочные страницы, сайты и мобильные приложения — показывающие, как дизайн приносит ценность не только клиентам, но и бизнесу. Все кейсы должны быть подтверждены цифрами. Подробные условия — на сайте, подать заявку можно до 21 августа.

Оценивать участников будут:

  • Алексей Чупин, дизайн-директор МТС;
  • Митя Осадчук, дизайн-директор «ИВИ», ex-креативный директор VK;
  • Миша Пименова, CEO Mish;
  • Артем Мальгин, CEO дизайн-студия «ЦЕХ»;
  • Игорь Готт, арт-директор «Ростелеком ИТ»;
  • Саша Ермоленко, директор департамента дизайна сервисов в VK;
  • Катя Тюхай, UX/UI team lead в SberDevices;
  • Владимир Зимин, дизайн-директор в «Яндекс. Плюс».

Выдающиеся кейсы получат экспертную оценку жюри, признание в индустрии и награды. 

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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