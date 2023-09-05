Фестиваль креативных индустрий G8 и PR-агентство Rassvet.digital готовят большую дискуссию о медиарынке в сентябре

15 сентября на фестивале G8 в Москве соберутся практики рынка коммуникаций, чтобы поделиться прогнозами и представить анонсы своих медиапродуктов. Секция о тенденциях в индустрии медиа пройдет при поддержке PR-агентства Rassvet.digital.

Главные темы Фестиваля в этом году — визионерство и запуск новых проектов. Организаторы отмечают, что медиарынок претерпел перемены в последние годы, отмирают практики, к которым привык российский диджитал. На секции «Медиа» представители СМИ, крупных брендов и креативной индустрии обсудят, как выглядит логика коммуникаций нового времени.

В программе секции — серия выступлений формата TED. В лайнапе — Forbes, «Большой Город», Independent Media, «Горящая Изба», «Лайфхакер», Shkulev Media Holding, подкаст-студии «Толк», ИКРА, YT-канал «Коллектив» и независимые журналисты. После выступлений участники смогут пообщаться со спикерами и получить прямые ответы на накопившиеся вопросы.

«Медиа задают ориентиры рынку и первыми анализируют, куда движется та или иная индустрия. Сегодня не только СМИ, но и телеграм-каналы становятся бенчмарками в медиаполе масс. Мы отбирали доклады по принципу новизны и уникальности — секция будет полезна для всех, кто соприкасается с PR, рекламой и маркетингом в современном диджитал», — говорит Анастасия Оголева, пресс-служба Фестиваля G8.

«На Фестивале соберутся представители медиа — те, кто формирует повестку, пишет, публикует и выпускает интервью. Наша секция столкнет их лицом к лицу и станет пространством для обмена знаниями, толчком к коллаборациям и запуску новых проектов, о которых будут говорить», — отметила Света Ерохнович, основатель PR-агентства Rassvet.digital.





Секция о медиарынке пройдет 15 сентября на «Хлебозаводе №9». Чтобы попасть на нее, необходимо оформить билет на сайте Фестиваля G8. В программе: лекционная часть, церемония награждения G8 Creative Awards и афтепати от Resonance Moscow в «поле». Музыкальный лайн-ап вечеринки G8 будет реализован благодаря поддержке Skillbox. Вечеринка начнется в 22:00 и продлится до 05:00.







Фото на обложке: Unsplash