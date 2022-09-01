В Москве пройдет фестиваль клиентоцентричных инноваций и клиентского опыта Global Design Thinking Festival 2022

С 12 по 14 октября на онлайн-площадке «Центра дизайн-мышления» в Москве пройдет открытая конференция Global Design Thinking Festival, посвященная клиентоцентричным инновациям, клиентскому опыту и дизайн-мышлению. В мероприятии примут участие более 70 международных спикеров-экспертов из России, Казахстана, Кейптауна, ряда стран Европы и Азии.

Global Design Thinking Festival — это серия открытых событий при поддержке глобального альянса практиков в области дизайн-мышления (GDTA), которые проходят по инициативе АНО «Центр дизайн-мышления».

Конференция будет включать два параллельных трека: локальный трек с российскими экспертами и глобальный трек со спикерами со всего мира. Участников конференции ждет онлайн-трансляция лучших выступлений, панельные дискуссии, а также офлайн-нетворкинг-вечеринка закрытия Global Design Thinking Festival в Москве.

Global Design Thinking Festival 2022 будет посвящен теме Total Experience — обмену лучшими практиками и трендами в клиентском опыте, опыте сотрудников, опыте в образовании и обучении инструментам клиентоцентричной разработки.

Событие будет интересно широкому кругу участников: собственникам бизнеса и топ-менеджерам, стратегам, продакт-менеджерам и UX-дизайнерам, сервис-дизайнерам, практикам и тренерам по дизайн-мышлению, коучам, консультантам и начинающим agile-специалистам.

Участие бесплатное. Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: MIND AND I / Shutterstock