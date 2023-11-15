GoAsia Club приглашает предпринимателей и инвесторов в бизнес-тур по Малайзии и Индонезии

Сообщество предпринимателей GoAsia Club организует поездку в Малайзию и Индонезию для предпринимателей и инвесторов, которые думают о запуске бизнеса в Юго-Восточной Азии, хотят инвестировать в новые регионы и расширить нетворк. Основная программа пройдет с 8 по 16 января 2024 года.
Поездка будет интересна тем, кто ищет полезные знакомства в бизнес-сфере, хочет запустить бизнес в Азии или инвестировать в перспективные проекты оттуда, но недостаточно знает об особенностях региона, или думает о переезде в новую страну.
Программа включает как деловые активности, так и насыщенный досуг. Участники будут встречаться с местными экспертами, которые расскажут о рынке Юго-Восточной Азии и его возможностях для бизнеса, познакомятся с локальными предприятиями и компаниями, а в свободное время их ждут экскурсии по городам Малайзии и Индонезии и разные занятия на свежем воздухе в компании единомышленников.
Подробная программа представлена на сайте, там же можно подать заявку на участие в поездке.
Фото на обложке: Esmonde Yong /
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