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GoAsia Club приглашает предпринимателей и инвесторов в бизнес-тур по Малайзии и Индонезии

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Сообщество предпринимателей GoAsia Club организует поездку в Малайзию и Индонезию для предпринимателей и инвесторов, которые думают о запуске бизнеса в  Юго-Восточной Азии, хотят инвестировать в новые регионы и расширить нетворк. Основная программа пройдет с 8 по 16 января 2024 года.    

GoAsia Club приглашает предпринимателей и инвесторов в бизнес-тур по Малайзии и Индонезии

Поездка будет интересна тем, кто ищет полезные знакомства в бизнес-сфере, хочет запустить бизнес в Азии или инвестировать в перспективные проекты оттуда, но недостаточно знает об особенностях региона, или думает о переезде в новую страну. 

Программа включает как деловые активности, так и насыщенный досуг. Участники будут встречаться с местными экспертами, которые расскажут о рынке Юго-Восточной Азии и его возможностях для бизнеса, познакомятся с локальными предприятиями и компаниями, а в свободное время их ждут экскурсии по городам Малайзии и Индонезии и разные занятия на свежем воздухе в компании единомышленников. 

Подробная программа представлена на сайте, там же можно подать заявку на участие в поездке. 

Фото на обложке: Esmonde Yong / Unsplash

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