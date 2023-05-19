Найти клиентов и выйти на международный рынок: идет прием заявок в программу GoGlobal

Московский экспортный центр и «Акселератор ФРИИ» ведут прием заявок на участие в программе акселерации GoGlobal. Стартапы и IT-компании из Москвы смогут проверить спрос на свой продукт или услуги на международном рынке, не выезжая за границу, найти новых клиентов, адаптировать продукт для иностранного рынка и сформировать экспортную стратегию на ближайший год.

Участие в программе GoGlobal будет полезно компаниям, которые хотят диверсифицировать риски, изучить новые рынки, проверить гипотезы, получить или увеличить выручку от международных контрактов. А те, у кого уже есть продажи на зарубежном рынке, смогут разработать и реализовать стратегию по масштабированию, найти возможности для устойчивого развития пострадавших от санкций и кризиса направлений.

Программа продлится три месяца. Каждая команда получит индивидуальный трек работы в зависимости от особенностей IT-продукта, целей и задач бизнеса. Российские и международные эксперты помогут понять особенности целевых рынков, с контактами и международным нетворком, а также сконцентрироваться на основных задачах.

Кроме того, у команд будет ментор, который поможет генерировать гипотезы для привлечения новых клиентов и настройки потока валютной выручки, а также будет отслеживать прогресс. Участники смогут делиться опытом, общаться друг с другом и находить общие темы во время нетворкинга.

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку на сайте до 25 мая. Только 20 лучших команд смогут получить софинансирование 85% стоимости программы от Московского экспортного центра.

C 2020 года 160 московских стартапов и IT-компаний воспользовались льготной программой и суммарно запустили продаж в 70 странах, в том числе США, Канаде, Индии, странах Европы, Азии и Латинской Америки. Зарубежная выручка, которую команды получили благодаря внедренной методологии и проделанной работе, составляет несколько миллионов долларов, не считая контрактов на стадии подписания.

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