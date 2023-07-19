В Иннополисе разыграют 1 млн рублей в гонке дронов

18-19 августа в Иннополисе пройдет соревнование пилотов квадрокоптеров SkyRace с призовым фондом в размере 1 млн рублей. Участие для пилотов бесплатное, присоединиться к мероприятию в качестве зрителя может любой желающий.

Соревнование состоится в рамках международной конференции по искусственному интеллекту для бизнеса AI IN 2023.

В гонке дронов SkyRace можно участвовать в двух турнирах:

личном зачете NON PRO для любителей — соревновании по системе Double Elimination с выбыванием после двух поражений подряд. Отбор участников пройдет по правилам MultiGP. Топ-16 пилотов попадут в основной этап гонки;

командном зачете PRO для профессиональных спортсменов — гонке дистанцией в 100 кругов. В команде из двух человек один участник управляет дроном, второй — выполняет роль механика в пит-стоп-зоне. Через 50 кругов они меняются местами.

Победитель любительского индивидуального зачета получит 200 тысяч рублей, команда-победитель профессионального тура — такую же сумму. Оставшуюся часть призового фонда разделят между собой участники и команды, занявшие по итогам гонки со второго по восьмое места.

Посмотреть соревнование может любой желающий. Для зрителей будут организованы мастер-класс по пилотированию в симуляторе дрон-рейсинга. Также на площадке SkyRace можно поиграть с дронами в баскетбол и крестики-нолики.

Участие в соревнованиях бесплатное. Регистрация открыта до 10 августа.

Организатор гонки — Университет Иннополис, оператор — Drone Sports Global.

Фото на обложке: Phatphum Phetchakan / Shutterstock