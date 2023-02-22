Стартовал прием заявок на премию для предпринимателей в сфере PR «Громче!»

PR-премия для малого и среднего бизнеса «Громче!» пройдет уже в третий раз. Предприниматели поборются за главную награду и признание в 16 номинациях. Впервые в этом году жюри будет оценивать не только кейсы, но и личный бренд владельцев бизнеса.

Главная цель премии — донести до широкой аудитории необычные кейсы взаимодействия малого и среднего бизнеса со СМИ и клиентами. Общественное признание поможет представителям малого и среднего бизнеса заявить о себе, а также привлечь внимание потенциальных партнеров и новой аудитории.

Принять участие в премии могут представители разных специализаций и сегментов бизнеса — от легкой промышленности до финансового сектора, от сельского хозяйства до медицинских клиник. Подать заявку на участие можно до 1 марта 2023 года. Участие бесплатное.

За два года существования премии было подано около тысячи заявок от предпринимателей, 4,5 тысяч участников посетили бизнес-интенсивы и более 70 инфопартнеров рассказали о «Громче!».

Соорганизаторы премии — агентство PR Doctor и МБМ.mos. «Громче!» ежегодно поддерживают представители органов власти и СМИ, а кейсы участников и победителей получают широкий охват в федеральных и региональных и отраслевых изданиях.

Фото на обложке: Nick Morrison / Unsplash