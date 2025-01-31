5 февраля в Москве в «Графит Холле» состоится финал престижного международного соревнования для молодых предпринимателей Global Student Entrepreneur Awards Russia 2025. В этом году в мероприятии примут участие резиденты топовых бизнес-сообществ России. Участие бесплатное.

В Москве пройдет финал престижного конкурса Global Student Entrepreneur Awards Russia 2025

https://rb.ru/partners/gsea-russia-2025/

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