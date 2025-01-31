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В Москве пройдет финал престижного конкурса Global Student Entrepreneur Awards Russia 2025

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Ирина Печёрская

5 февраля в Москве в «Графит Холле» состоится финал престижного международного соревнования для молодых предпринимателей Global Student Entrepreneur Awards Russia 2025. В этом году в мероприятии примут участие резиденты топовых бизнес-сообществ России. Участие бесплатное.

В Москве пройдет финал престижного конкурса Global Student Entrepreneur Awards Russia 2025
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В программе:

  • форум «Развитие молодежного предпринимательства: как подготовить поколение экономического прорыва?» с участием представителей ведущих университетов и экспертов в области образования;
  • выставка «Ярмарка стартапов GSEA 2025», где финалисты представят свои инновационные проекты;
  • церемония награждения победителей в различных номинациях, включая «Будущий единорог»;
  • афтепати, где участники смогут пообщаться в неформальной обстановке.

Спикеры и модераторы — представители бизнес-клубов, вузов, институтов развития, Минобрнауки России, бизнес-тренеры и инвесторы.

В мероприятии этого года примут участие резиденты Международного конгресса промышленников и предпринимателей, бизнес-сообщества «Эквиум», бизнес-клуба «Атланты» и инвестиционного клуба «Капитал».

Среди хедлайнеров мероприятия:

  • Михаил Воробьев — член жюри GSEA Russia 2025, основатель топовой телеком-компании «Дом.Ру»;
  • Сергей Иванов — генеральный директор ГК «ЭФКО» — одной из крупнейших компаний в сфере пищевой промышленности;
  • Оскар Хартманн — инвестор, основатель более 20 крупных компаний, включая KupiVIP.ru и Aktivo.

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Maskot / Gettyimages

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