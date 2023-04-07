Стартовал прием заявок на урбанистический хакатон для молодых архитекторов «Города»

Хакатон «Города» — крупнейший в России конкурс для начинающих архитекторов. Молодые люди под руководством кураторов разработают собственные проекты по улучшению городской среды, а победители получат возможность реализовать свои проекты и приглашение на работу в архитектурные бюро.
В рамках хакатона «Города» молодым архитекторам и урбанистам предстоит в сжатые сроки придумать решение задачи по улучшению городской среды в разных регионах страны. Например, по итогам предыдущих хакатонов в Татарстане открыли молодежный центр в Мамадыше, в Калининградской области — многофункциональное пространство «Веранда», а в Черняховске закончен первый этап проекта по благоустройству территории общественного социокультурного пространства.
Участие в хакатоне «Города» — это возможность:
- пополнить портфолио;
- найти наставников и единомышленников;
- получить актуальные для рынка профессиональные компетенции;
- реализовать свой проект;
- попасть на работу в архитектурные бюро.
«В рамках хакатона молодые специалисты будут путешествовать по стране, получать новый опыт. Можно не просто увидеть, а прикоснуться к жизни разных городов России. Участники на практике познакомятся с интересными региональными и локальными кейсами, поработают с ними и самое важное — увидят, как проект воплощается в реальность», — Арина Смирнова, создатель, наставник молодежного объединения «Веранда», представитель проекта-победителя хакатона «Города».
Важная особенность хакатона и в том, что это площадка, где специалисты обмениваются опытом, учатся друг друга и создают пространства для такой же молодежи, как они сами. Это дополнительный инструмент вовлечения молодежных сообществ на местах в развитие городов.
Подать заявку на участие можно до 10 июля 2023 года. 1 августа будут объявлены участники очных этапов, которые будут проходить с 7 августа по 1 декабря 2023 года в Самарской области, Приморье и Хабаровском крае. В рамках очного тура молодые специалисты будут работать в командах с кураторами, участвовать в профессиональных мастер-классах.
Организатор — АНО «Креативная экономика».
Фото на обложке: Stephanie Braconnier /
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