В «Сколково» состоится финал ежегодной премии в области организации и проведения хакатонов

28 июня в инновационном центре «Сколково» состоится церемония вручения национальной премии «Хакатоны России», направленной на признание и поддержку лучших организаторов и участников хакатонов в стране. На ней будут вручены награды в 25 номинациях, каждая из которых отметит выдающиеся достижения в различных областях.

Премия «Хакатоны России» от АНО «Цифровая молодежь» учреждена для признания выдающихся достижений в области организации ИТ-соревнований, награждения успешных участников хакатонов, популяризации инноваций и технологического творчества, а также для развития и укрепления хакатон-сообщества в России. Еще одна задача премии — выявить лидеров индустрии и определить лучшие практики в этой сфере.

На церемонии будут вручены награды в 25 номинациях, каждая из которых отметит выдающиеся достижения в различных областях. Подробнее о каждой можно узнать на сайте.

Церемония награждения станет не только торжественным мероприятием, но и площадкой для обмена опытом и идеями, установления новых контактов и обсуждения перспектив развития рынка хакатонов в России. Программа включает выступления ведущих экспертов индустрии, презентацию аналитического отчета о результатах отрасли за 2023 год и веселую часть IT’s FUN, где участники поделятся своими «кошмарными» историями с хакатонов.

В экспертный совет премии вошли более 100 человек, среди них представители органов власти, ответственные за цифровую трансформацию, представители вузов, банковской сферы, крупного бизнеса и технологических компаний, а также организаторы и операторы хакатонов и ИТ-соревнований разных масштабов.

Премия «Хакатоны Россия» вручается в Десятилетие науки и технологий. Стратегические партнеры — НПФ «Будущее», госкорпорация «Росатом» и технопарк «Сколково». Организационные партнеры — платформа для хакатонов «хакатоны.рус», ИТ-сообщество «Русский Код», IT-студия ARTICMEDIA, бизнес-интегратор aiQuery, технологическое сообщество HKTN.

Фото на обложке: Gema Saputera / Unsplash