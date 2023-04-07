На встрече бизнес-клуба ClubFirst Young обсудят, как начать благотворительную деятельность

11 апреля бизнес-клуб ClubFirst Young проведет закрытую встречу с Гором Нахапетяном — инвестором, филантропом, сооснователем Sensemakers и соучредителем благотворительного фонда «Друзья».
На встрече Гор Нахапетян расскажет:
- как предпринимателю начать благотворительную деятельность;
- как выбрать направление для помощи;
- какие есть мифы вокруг благотворительности;
- что дает благотворительная деятельность предпринимателю.
Принять участие могут предприниматели с оборотом от 15 млн рублей в год или ежемесячным личным доходом от 500 тысяч рублей и топ-менеджеров компаний с оборотом от 500 млн рублей.
Гор Нахапетян является:
- соучредителем благотворительного фонда «Друзья», который работает более чем с тысячей НКО по всей России и помогает им становиться системнее и эффективнее;
- соучредителем сервиса подбора дополнительного образования «Профилум»;
- соучредителем площадки менторов и экспертов Experum;
- сооснователем Sensemakers — помощь компаниям в поддержании и улучшении их организационного здоровья.
Кроме того, предприниматель является членом попечительского совета Московского Мультимедиа Арт Музея, также состоял в Фонде поддержки и развития «Гоголь-центра» (закрыт в 2022 году).
Для участие во встрече можно после регистрации. Посетить мероприятие, не будучи резидентом ClubFirst Young, можно только раз.
Фото на обложке: Ground Picture /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 8 признаков, что НКО готова внедрять CRM
- 2 Что нужно, чтобы сделать социальный бизнес привлекательным для стейкхолдеров и потребителей?
- 3 Корпоративное волонтерство: как не сдаться после первого проекта
- 4 Как благотворительному фонду писать о проблемах и объявлять сборы: советы
- 5 «Росбанк» и Impact Hub Moscow представили интерактивную карту инклюзивных проектов в России
ВОЗМОЖНОСТИ
07 апреля 2023
07 апреля 2023
09 апреля 2023