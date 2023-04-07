На встрече бизнес-клуба ClubFirst Young обсудят, как начать благотворительную деятельность

На встрече Гор Нахапетян расскажет:

как предпринимателю начать благотворительную деятельность;

как выбрать направление для помощи;

какие есть мифы вокруг благотворительности;

что дает благотворительная деятельность предпринимателю.

Принять участие могут предприниматели с оборотом от 15 млн рублей в год или ежемесячным личным доходом от 500 тысяч рублей и топ-менеджеров компаний с оборотом от 500 млн рублей.

Гор Нахапетян является:

соучредителем благотворительного фонда «Друзья», который работает более чем с тысячей НКО по всей России и помогает им становиться системнее и эффективнее;

соучредителем сервиса подбора дополнительного образования «Профилум»;

соучредителем площадки менторов и экспертов Experum;

сооснователем Sensemakers — помощь компаниям в поддержании и улучшении их организационного здоровья.

Кроме того, предприниматель является членом попечительского совета Московского Мультимедиа Арт Музея, также состоял в Фонде поддержки и развития «Гоголь-центра» (закрыт в 2022 году).

Для участие во встрече можно после регистрации. Посетить мероприятие, не будучи резидентом ClubFirst Young, можно только раз.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock