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На встрече бизнес-клуба ClubFirst Young обсудят, как начать благотворительную деятельность

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

11 апреля бизнес-клуб ClubFirst Young проведет закрытую встречу с Гором Нахапетяном — инвестором, филантропом, сооснователем Sensemakers и соучредителем благотворительного фонда «Друзья».

На встрече бизнес-клуба ClubFirst Young обсудят, как начать благотворительную деятельность
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На встрече Гор Нахапетян расскажет:

  • как предпринимателю начать благотворительную деятельность;
  • как выбрать направление для помощи;
  • какие есть мифы вокруг благотворительности;
  • что дает благотворительная деятельность предпринимателю.

Принять участие могут предприниматели с оборотом от 15 млн рублей в год или ежемесячным личным доходом от 500 тысяч рублей и топ-менеджеров компаний с оборотом от 500 млн рублей.

Гор Нахапетян является:

  • соучредителем благотворительного фонда «Друзья», который работает более чем с тысячей НКО по всей России и помогает им становиться системнее и эффективнее;
  • соучредителем сервиса подбора дополнительного образования «Профилум»;
  • соучредителем площадки менторов и экспертов Experum;
  • сооснователем Sensemakers — помощь компаниям в поддержании и улучшении их организационного здоровья.

Кроме того, предприниматель является членом попечительского совета Московского Мультимедиа Арт Музея, также состоял в Фонде поддержки и развития «Гоголь-центра» (закрыт в 2022 году).

Для участие во встрече можно после регистрации. Посетить мероприятие, не будучи резидентом ClubFirst Young, можно только раз.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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