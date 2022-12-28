Венчурный фонд HR&ED-Tech приглашает принять участие в ежегодном исследовании российского HR-Tech-рынка

Присоединиться к опросу могут основатели HR-Tech-стартапов и HR-специалисты. Участники получат приглашение на онлайн-презентацию, а также первыми увидят результаты исследования.

Как и все остальные секторы экономики HR-Tech-рынок в 2022 году пережил трансформацию и столкнулся с новыми вызовами. Исследование позволит оценить развитие рынка и определить перспективные направления.

Оно поможет стартапам найти заказчиков и инвесторов, компаниям — новые технологии и возможности для пилотов, а фондам и бизнес-ангелам — проекты для финансирования.

Опрос можно пройти по ссылкам:

Опрос для HR-фаундеров. Опрос для HR-профессионалов.

Фото на обложке: Song_about_summer / Shutterstock