Бизнес-клуб ВШЭ 27 мая проведет ежегодный форум для предпринимателей

27 мая в культурном центре НИУ ВШЭ пройдет ежегодный форум HSE Business Club. Мероприятие приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства и соберет на одной площадке студентов-предпринимателей и всех, кому интересен бизнес.

HSE Business Club — площадка для обмена опытом, общения со студентами-предпринимателями, успешными бизнесменами и представителями крупных компаний, поиска новых полезных связей и знакомств.

Среди спикеров форума 2023 года:

Татьяна Бакальчук, основатель Wildberries;

Сергей Иванов, исполнительный директор, член совета директоров «Эфко»;

Оскар Хартманн, международный инвестор и бизнес-ангел;

Максим Ноготков, основатель группы «Связной»;

Эдуард Гуринович, сооснователь CarPrice;

Дмитрий Кибкало, основатель «Мосигра» и другие.

Помимо выступлений спикеров гостей форума ждет дополнительная программа — воркшопы от компаний-партнеров. Участие в HSE Business Club бесплатное, по регистрации.

Впервые HSE Business Club состоялся в 2021 году, в нем приняли участие более 600 человек. Количество гостей и спикеров форума 2022 года выросло в два раза. Организаторы ожидают, что HSE Business Club 2023 станет еще более масштабным.

Фото на обложке: aerogondo2 / Shutterstock