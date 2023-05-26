Бизнес-клуб ВШЭ 27 мая проведет ежегодный форум для предпринимателей

27 мая в культурном центре НИУ ВШЭ пройдет ежегодный форум HSE Business Club. Мероприятие приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства и соберет на одной площадке студентов-предпринимателей и всех, кому интересен бизнес.
HSE Business Club — площадка для обмена опытом, общения со студентами-предпринимателями, успешными бизнесменами и представителями крупных компаний, поиска новых полезных связей и знакомств.
Среди спикеров форума 2023 года:
- Татьяна Бакальчук, основатель Wildberries;
- Сергей Иванов, исполнительный директор, член совета директоров «Эфко»;
- Оскар Хартманн, международный инвестор и бизнес-ангел;
- Максим Ноготков, основатель группы «Связной»;
- Эдуард Гуринович, сооснователь CarPrice;
- Дмитрий Кибкало, основатель «Мосигра» и другие.
Помимо выступлений спикеров гостей форума ждет дополнительная программа — воркшопы от компаний-партнеров. Участие в HSE Business Club бесплатное, по регистрации.
Впервые HSE Business Club состоялся в 2021 году, в нем приняли участие более 600 человек. Количество гостей и спикеров форума 2022 года выросло в два раза. Организаторы ожидают, что HSE Business Club 2023 станет еще более масштабным.
Фото на обложке: aerogondo2 /
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