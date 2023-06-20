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HSE Business Club проведет Open Talk с CEO «Альфа-Банка»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

20 июня в Центре культур НИУ ВШЭ пройдет открытая встреча бизнес-клуба НИУ ВШЭ c Владимиром Верхошинским, главным управляющим директором «Альфа-Банка» — крупнейшего частного банка России. Участие бесплатное. 

HSE Business Club проведет Open Talk с CEO «Альфа-Банка»

С 2019 года Владимир Верхошинский четыре раза подряд признавался лучшим банковским CEO страны по версии «Коммерсанта» и дважды получал награду лучшего CEO среди всех российский компаний от Ассоциации менеджеров России.

Open Talk с Владимиром Верхошинским пройдет в формате Q&A. У каждого будет возможность задать свой вопрос эксперту. Мероприятие пройдет в очном формате. Необходима регистрация.  

Фото на обложке: Tsuguliev / Shutterstock

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