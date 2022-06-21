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Идет прием заявок на HSE FEST 2022

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

HSE FEST — это ежегодное событие для начинающих предпринимателей, которые могут получить поддержку со стороны опытных и успешных бизнесменов и корпораций, приобрести новые знания, привлечь внимание потенциальных инвесторов и выиграть денежный приз на развитие своего дела. Подать заявку можно до 31 августа.

Идет прием заявок на HSE FEST 2022
Получите до $50 млн инвестиций на скаутинге проектов по FinTech, строительству и добыче полезных ископаемых. Подробнее по ссылке

Акселератор HSE FEST — это:

  • серия образовательных семинаров и мастер-классов;
  • ежемесячные тренинги HSE Fest pitch sessions;
  • групповые и индивидуальные менторские встречи;
  • закрытые Demo Days/ VC Days;
  • PR-поддержка;
  • HR-поддержка.

Участники HSE FEST получат:

  • возможность перенять опыт менторов и экспертов, привлечь инвестиции, выиграть грант на развитие проекта, погружение в бизнес-среду;
  • доступ к коммерчески перспективным инновационным разработкам и квалифицированным кадрам, создание коопераций с университетами с научным сообществом;
  • взаимодействие с молодыми предпринимателями, участие в оценке проектов, расширение партнерской сети;
  • развитие предпринимательской активности в университетской среде, PR-поддержка и освещение участия в ведущих СМИ.

Принять участие в акселераторе могут проекты, основанные на инновационном подходе к решению бизнес-задач, на стадии не ниже MVP — работающего прототипа. Также минимум один участник команды должен учиться или работать в высшем учебном заведении.

Подробности и регистрация — на сайте. Организатор — НИУ ВШЭ Санкт-Петербург при поддержке ПАО «Ростелеком» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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