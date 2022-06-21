Идет прием заявок на HSE FEST 2022

HSE FEST — это ежегодное событие для начинающих предпринимателей, которые могут получить поддержку со стороны опытных и успешных бизнесменов и корпораций, приобрести новые знания, привлечь внимание потенциальных инвесторов и выиграть денежный приз на развитие своего дела. Подать заявку можно до 31 августа.

Акселератор HSE FEST — это:

серия образовательных семинаров и мастер-классов;

ежемесячные тренинги HSE Fest pitch sessions;

групповые и индивидуальные менторские встречи;

закрытые Demo Days/ VC Days;

PR-поддержка;

HR-поддержка.

Участники HSE FEST получат:

возможность перенять опыт менторов и экспертов, привлечь инвестиции, выиграть грант на развитие проекта, погружение в бизнес-среду;

доступ к коммерчески перспективным инновационным разработкам и квалифицированным кадрам, создание коопераций с университетами с научным сообществом;

взаимодействие с молодыми предпринимателями, участие в оценке проектов, расширение партнерской сети;

развитие предпринимательской активности в университетской среде, PR-поддержка и освещение участия в ведущих СМИ.

Принять участие в акселераторе могут проекты, основанные на инновационном подходе к решению бизнес-задач, на стадии не ниже MVP — работающего прототипа. Также минимум один участник команды должен учиться или работать в высшем учебном заведении.

Подробности и регистрация — на сайте. Организатор — НИУ ВШЭ Санкт-Петербург при поддержке ПАО «Ростелеком» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга».

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock