Идет прием заявок на HSE FEST 2022

HSE FEST — это ежегодное событие для начинающих предпринимателей, которые могут получить поддержку со стороны опытных и успешных бизнесменов и корпораций, приобрести новые знания, привлечь внимание потенциальных инвесторов и выиграть денежный приз на развитие своего дела. Подать заявку можно до 31 августа.
Акселератор HSE FEST — это:
- серия образовательных семинаров и мастер-классов;
- ежемесячные тренинги HSE Fest pitch sessions;
- групповые и индивидуальные менторские встречи;
- закрытые Demo Days/ VC Days;
- PR-поддержка;
- HR-поддержка.
Участники HSE FEST получат:
- возможность перенять опыт менторов и экспертов, привлечь инвестиции, выиграть грант на развитие проекта, погружение в бизнес-среду;
- доступ к коммерчески перспективным инновационным разработкам и квалифицированным кадрам, создание коопераций с университетами с научным сообществом;
- взаимодействие с молодыми предпринимателями, участие в оценке проектов, расширение партнерской сети;
- развитие предпринимательской активности в университетской среде, PR-поддержка и освещение участия в ведущих СМИ.
Принять участие в акселераторе могут проекты, основанные на инновационном подходе к решению бизнес-задач, на стадии не ниже MVP — работающего прототипа. Также минимум один участник команды должен учиться или работать в высшем учебном заведении.
Подробности и регистрация — на сайте. Организатор — НИУ ВШЭ Санкт-Петербург при поддержке ПАО «Ростелеком» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга».
Фото на обложке: GaudiLab /
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