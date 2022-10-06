Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Бизнес-инкубатор ВШЭ открывает прием заявок на HSE Startup Cup 2022

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

HSE Startup Cup — это масштабный конкурс стартапов для студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета ВШЭ. Его участники получат помощь в запуске проекта и финансирование. Подать заявку можно до 15 октября.

Бизнес-инкубатор ВШЭ открывает прием заявок на HSE Startup Cup 2022

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

HSE Startup Cup будет проходить с 20 октября по 15 декабря. В течение этого времени участников ждут открытые лекции по технологическому предпринимательству, а также питч-сессии. В финале авторы сильнейших проектов выступят перед индустриальными партнерами, экспертами рынка, фондами и инвесторами.

В этом году конкурс будет включать три направления:

  1. First Step — для проектов на стадии идеи.
  2. Scale Up — для проектов на стадии MVP.
  3. «Высший пилотаж» — для проектов на стадии MVP. Направление является совместной программой НИУ ВШЭ и Московского авиационного института.

Среди номинаций:

  • «Лучший проект факультета»;
  • «Лучший проект по мнению партнера»;
  • «Лучший инвестиционный проект»;
  • «Лучший проект по мнению зрителей»;
  • «Лучший проект, реализуемый на базе университета»;
  • «Лучший социальный проект»;
  • «Лучший проект для развития университета»;
  • «Лучший проект каждого кампуса / города»;
  • «Лучший проект трека».

Победители конкурса HSE Startup Cup получат денежные призы на развитие своих стартапов и пилотирование проекта на базе ВШЭ. 

Студенты факультета компьютерных наук, выйдя на защиту идей и проектов на экваторе конкурса, смогут претендовать на получение стипендии «Молодой предприниматель ФКН 2022». 

Фото на обложке: Annie Spratt / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет цикл лекций о блокчейне и криптовалюте
  2. 2 13 стартапов вошли в новый грантовый акселератор бизнес-инкубатора ВШЭ
  3. 3 «Сколково» открывает набор в акселератор для стартапов в области экологии и устойчивого развития
  4. 4 Идет прием заявок в преакселератор MGIMO Ventures
  5. 5 Идет прием заявок в экспортный акселератор «ИТ-парка»
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

06 октября 2022

PSB TECH HACK

09 октября 2022

«Будущее авиации 2022»

09 октября 2022

«Программирование на Python»

Все ВОЗМОЖНОСТИ