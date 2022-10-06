Бизнес-инкубатор ВШЭ открывает прием заявок на HSE Startup Cup 2022

HSE Startup Cup — это масштабный конкурс стартапов для студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета ВШЭ. Его участники получат помощь в запуске проекта и финансирование. Подать заявку можно до 15 октября.

HSE Startup Cup будет проходить с 20 октября по 15 декабря. В течение этого времени участников ждут открытые лекции по технологическому предпринимательству, а также питч-сессии. В финале авторы сильнейших проектов выступят перед индустриальными партнерами, экспертами рынка, фондами и инвесторами.

В этом году конкурс будет включать три направления:

First Step — для проектов на стадии идеи. Scale Up — для проектов на стадии MVP. «Высший пилотаж» — для проектов на стадии MVP. Направление является совместной программой НИУ ВШЭ и Московского авиационного института.

Среди номинаций:

«Лучший проект факультета»;

«Лучший проект по мнению партнера»;

«Лучший инвестиционный проект»;

«Лучший проект по мнению зрителей»;

«Лучший проект, реализуемый на базе университета»;

«Лучший социальный проект»;

«Лучший проект для развития университета»;

«Лучший проект каждого кампуса / города»;

«Лучший проект трека».

Победители конкурса HSE Startup Cup получат денежные призы на развитие своих стартапов и пилотирование проекта на базе ВШЭ.

Студенты факультета компьютерных наук, выйдя на защиту идей и проектов на экваторе конкурса, смогут претендовать на получение стипендии «Молодой предприниматель ФКН 2022».

Фото на обложке: Annie Spratt / Unsplash