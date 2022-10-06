Бизнес-инкубатор ВШЭ открывает прием заявок на HSE Startup Cup 2022

HSE Startup Cup — это масштабный конкурс стартапов для студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета ВШЭ. Его участники получат помощь в запуске проекта и финансирование. Подать заявку можно до 15 октября.
HSE Startup Cup будет проходить с 20 октября по 15 декабря. В течение этого времени участников ждут открытые лекции по технологическому предпринимательству, а также питч-сессии. В финале авторы сильнейших проектов выступят перед индустриальными партнерами, экспертами рынка, фондами и инвесторами.
В этом году конкурс будет включать три направления:
- First Step — для проектов на стадии идеи.
- Scale Up — для проектов на стадии MVP.
- «Высший пилотаж» — для проектов на стадии MVP. Направление является совместной программой НИУ ВШЭ и Московского авиационного института.
Среди номинаций:
- «Лучший проект факультета»;
- «Лучший проект по мнению партнера»;
- «Лучший инвестиционный проект»;
- «Лучший проект по мнению зрителей»;
- «Лучший проект, реализуемый на базе университета»;
- «Лучший социальный проект»;
- «Лучший проект для развития университета»;
- «Лучший проект каждого кампуса / города»;
- «Лучший проект трека».
Победители конкурса HSE Startup Cup получат денежные призы на развитие своих стартапов и пилотирование проекта на базе ВШЭ.
Студенты факультета компьютерных наук, выйдя на защиту идей и проектов на экваторе конкурса, смогут претендовать на получение стипендии «Молодой предприниматель ФКН 2022».
Фото на обложке: Annie Spratt /
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