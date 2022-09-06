Профессор Высшей школы бизнеса Стэнфорда проведет лекцию в Дубае

7 сентября 2022 года в Дубае в Knowledge Park пройдет лекция Ильи Стребулаева, ученого, исследователя венчурной индустрии, профессора Стэнфордской высшей школы бизнеса. Участие бесплатное.
Венчурные капиталисты (VC) инвестировали в большинство самых дорогих публичных компаний, основанных за последние 50 лет. Тогда как менее одной из 500 новых фирм когда-либо получит венчурный капитал. Это связано с тем, что венчурные капиталисты инвестируют только в компании с высоким потенциалом роста.
Какова роль венчурного капитала в экономическом росте и инновациях? Именно об этом на своей лекции расскажет Илья Стребулаев. Вместе с профессором бизнес-школы в Университете Британской Колумбии Уиллом Горналлом ученый провел исследование публично торгуемых компаний США, существующих с 1968 года. Его цель была в том, чтобы понять, какой процент этих компаний получал венчурное финансирование в первые годы своего существования.
«Из всей совокупности публичных компаний США, основанных за последние 50 с лишним лет, 50% компаний финансировались венчурным капиталом, то есть каждая вторая публичная компания в США. Эти компании сейчас составляют 77% рыночной капитализации всех компаний в этой выборке (данные на лето 2021 года, сейчас это число, вероятно, немного больше), и в них работает 41% сотрудников.
Последняя цифра самая важная. Из каждого доллара, потраченного на исследования и разработки (R&D), компании, поддержанные венчурным капиталом, потратили 92 цента. Компании, которые получали поддержку венчурных капиталистов, когда они были молодыми и частными, выполняют основную работу в НИОКР. И это причина ажиотажа политиков и регулирующих органов по поводу инновационной экосистемы венчурного капитала всякий раз, когда они видят эти цифры», — поделился результатами исследования Илья Стребулаев.
Узнать больше об исследовании можно на открытой лекции профессора в Дубае. Для участия нужна регистрация.
Организатор мероприятия — SIT Learning.
Фото на обложке: А-Клуб
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