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IMExpert проведет конференцию о В2В-продвижении в digital

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

28 июня 2022 года блог об интернет-маркетинге и маркетплейс для маркетологов IMExpert проведет конференцию о лидогенерации и продажах в В2В с помощью digital-каналов. Участие бесплатное. 

IMExpert проведет конференцию о В2В-продвижении в digital
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Есть ряд особенностей в привлечении целевых лиц, принимающих решения, с помощью digital на В2В-рынке. Их и обсудят на предстоящей встрече.

Среди главных вопросов:

  • какие есть особенности у «Яндекс.Директа» для В2В-рынков;
  • как построить персонализированный маркетинг в B2B;
  • как выявить ценных для бизнеса В2В-клиентов и удержать их; 
  • как получать клиентов, а не просто лиды;
  • как продвигаться с помощью экспертного контента;
  • как выстроить digital-стратегию в B2B.

Приглашенные спикеры:

  • Андрей Гавриков, совладелец MAED;
  • Светлана Ковалева, специалист по экспертному контенту expert-content.ru;
  • Юлия Рублевская, директор по обучению и консалтингу ВШЭ;
  • Элина Павлова, руководитель performance-направления Molinos.

Регистрация — на сайте

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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