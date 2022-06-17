IMExpert проведет конференцию о В2В-продвижении в digital

28 июня 2022 года блог об интернет-маркетинге и маркетплейс для маркетологов IMExpert проведет конференцию о лидогенерации и продажах в В2В с помощью digital-каналов. Участие бесплатное.
Есть ряд особенностей в привлечении целевых лиц, принимающих решения, с помощью digital на В2В-рынке. Их и обсудят на предстоящей встрече.
Среди главных вопросов:
- какие есть особенности у «Яндекс.Директа» для В2В-рынков;
- как построить персонализированный маркетинг в B2B;
- как выявить ценных для бизнеса В2В-клиентов и удержать их;
- как получать клиентов, а не просто лиды;
- как продвигаться с помощью экспертного контента;
- как выстроить digital-стратегию в B2B.
Приглашенные спикеры:
- Андрей Гавриков, совладелец MAED;
- Светлана Ковалева, специалист по экспертному контенту expert-content.ru;
- Юлия Рублевская, директор по обучению и консалтингу ВШЭ;
- Элина Павлова, руководитель performance-направления Molinos.
Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Авто.ру» запустил сервис срочного выкупа автомобилей с пробегом
- 2 Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке
- 3 Автоматизация HR-процессов с помощью российского программного обеспечения. Выбираем подходящие решения
- 4 TenChat — какому бизнесу подойдет соцсеть?
- 5 Топ-5 сервисов для приёма онлайн-платежей в России в 2022 году
ВОЗМОЖНОСТИ
19 июня 2022
20 июня 2022