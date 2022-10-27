На платформе in_Sport 365 обсудят технологичные решения в спорте

1 ноября на цифровой платформе in_Sport 365 состоится онлайн-выставка и конференция «ИТ-технологии, инновации и медицина в спорте». Специалисты из разных сфер, таких как спорт, медицина, ИТ и digital, соберутся вместе, чтобы обсудить технологичные решения, которые помогают спортсменам добиться большей результативности.

Атлеты со всего мира пользуются «умными» решениями, которые помогают им добиться большей результативности в подготовке к соревнованиям. Спортивные медики внедряют технологии в процесс лечения, реабилитации и подготовке организма спортсмена к нагрузкам. Менеджеры и маркетологи обращаются к инновациям, чтобы сделать спорт доступнее, удобнее и зрелищнее.

Обо всем этом эксперты поговорят 1 ноября. Спикеры расскажут о своих кейсах и об опыте внедрения инноваций в процесс работы.

Основные темы конференции:

«Цифровизация спорта в России: проблемы и перспективы»;

«Технологии для спортивных объектов»;

«Решения для тренировок и матчей: тренажеры и оборудование, спортивные гаджеты и приложения»;

«Спортивная медицина: мониторинг здоровья, трекинг, контроль питания, технологии для восстановления»;

«Digital-технологии: монетизация спорта, цифровые платформы и приложения, CRM-системы и сайты, создание и дистрибуция нового контента».

На тематической онлайн-выставке представители различных компаний представят свои товары и услуги, а также предложат связаться ними для ответа на интересующие вопросы.

Среди спикеров:

Марк Лиепинш, основатель проекта «Русский спорттех», руководитель акселерационных программ, венчурный аналитик, трекер венчурной компании Startech.vc;

Иван Рындин, основатель компании Sportsoft.ru, ментор/трекер, эксперт по цифровой трансформации;

Андрей Сельский, руководитель направления инновационные спортивные технологии компании «Иннопрактика»;

Владимир Рахманов, первый заместитель директора единой цифровой платформы РФ «Гостех»;

Андрей Марков, генеральный директор АО «Мой спорт» и другие.

Для участия в конференции нужна регистрация на сайте.

Фото на обложке: Fachry Zella Devandra / Unsplash