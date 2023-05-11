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Представить проект и получить обратную связь: бизнес-инкубатор «Ингрия» проведет Random Pitch

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

12 мая в Технопарке Санкт-Петербурга состоится питч-сессия проектов — Random Pitch. Стартапы представят проекты и получат обратную связь от экспертов. Участие бесплатное.  

Представить проект и получить обратную связь: бизнес-инкубатор «Ингрия» проведет Random Pitch
DeepFoodTech Conference: международная конференция о современной пищевой промышленности и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания. Участвуй бесплатно!

Принять участие в Random Pitch могут не только резиденты технопарка, но и внешние проекты. 

Зачем участвовать в Random Pitch:

  • потренироваться в публичном выступлении;
  • найти ошибки в презентации;
  • получить обратную связь по презентации и выступлению от команды бизнес-инкубатора;
  • найти полезные связи. 

Для участие нужна регистрация:

  • для проектов — тут
  • для гостей и экспертов — тут

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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