Представить проект и получить обратную связь: бизнес-инкубатор «Ингрия» проведет Random Pitch

12 мая в Технопарке Санкт-Петербурга состоится питч-сессия проектов — Random Pitch. Стартапы представят проекты и получат обратную связь от экспертов. Участие бесплатное.

Принять участие в Random Pitch могут не только резиденты технопарка, но и внешние проекты.

Зачем участвовать в Random Pitch:

потренироваться в публичном выступлении;

найти ошибки в презентации;

получить обратную связь по презентации и выступлению от команды бизнес-инкубатора;

найти полезные связи.

Для участие нужна регистрация:

для проектов — тут;

для гостей и экспертов — тут.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock