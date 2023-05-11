Представить проект и получить обратную связь: бизнес-инкубатор «Ингрия» проведет Random Pitch

12 мая в Технопарке Санкт-Петербурга состоится питч-сессия проектов — Random Pitch. Стартапы представят проекты и получат обратную связь от экспертов. Участие бесплатное.
Принять участие в Random Pitch могут не только резиденты технопарка, но и внешние проекты.
Зачем участвовать в Random Pitch:
- потренироваться в публичном выступлении;
- найти ошибки в презентации;
- получить обратную связь по презентации и выступлению от команды бизнес-инкубатора;
- найти полезные связи.
Для участие нужна регистрация:
Фото на обложке: Anton Gvozdikov /
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