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Иркутская нефтяная компания и GenerationS запустили конкурс инновационных проектов нефтегазовой отрасли

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Присоединиться к конкурсу инновационных проектов нефтегазовой отрасли «ИНКновация» можно до 15 июня 2023 года. К участию приглашают стартапы с решениями в направлениях добыча нефти, цифровые и предиктивные технологии, устойчивое развитие отрасли. По итогам лучшие проекты получат возможность интегрировать свои технологии в работу Иркутской нефтяной компании.  

Иркутская нефтяная компания и GenerationS запустили конкурс инновационных проектов нефтегазовой отрасли

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) — один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). 

Сегодня ИНК заинтересована в развитии новых бизнес-направлений, поэтому совместно с крупнейшим корпоративным акселератором России и СНГ GenerationS запустила конкурс, по итогам которого намерена найти инновационные технологические решения для своих задач. 

Участие в конкурсе позволит командам проработать реальные потребности потенциального заказчика и получить обратную связь от экспертов ИНК по вопросу применимости технологии на базе компании. ИНК рассматривает разные модели партнерства — от покупки продукта, услуги до лицензирования технологии.

Принять участие в конкурсе могут стартапы на этапе лабораторных испытаний от разработчиков новых технологий, инженерных команд с разработанным продуктом или технологией и оформленной интеллектуальной собственностью, а также участников с опытом промышленного внедрения. Подробная информация и регистрация — на сайте

Фото на обложке: Kodda / Shutterstock

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