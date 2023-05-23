Иркутская нефтяная компания и GenerationS запустили конкурс инновационных проектов нефтегазовой отрасли

Присоединиться к конкурсу инновационных проектов нефтегазовой отрасли «ИНКновация» можно до 15 июня 2023 года. К участию приглашают стартапы с решениями в направлениях добыча нефти, цифровые и предиктивные технологии, устойчивое развитие отрасли. По итогам лучшие проекты получат возможность интегрировать свои технологии в работу Иркутской нефтяной компании.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) — один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

Сегодня ИНК заинтересована в развитии новых бизнес-направлений, поэтому совместно с крупнейшим корпоративным акселератором России и СНГ GenerationS запустила конкурс, по итогам которого намерена найти инновационные технологические решения для своих задач.

Участие в конкурсе позволит командам проработать реальные потребности потенциального заказчика и получить обратную связь от экспертов ИНК по вопросу применимости технологии на базе компании. ИНК рассматривает разные модели партнерства — от покупки продукта, услуги до лицензирования технологии.

Принять участие в конкурсе могут стартапы на этапе лабораторных испытаний от разработчиков новых технологий, инженерных команд с разработанным продуктом или технологией и оформленной интеллектуальной собственностью, а также участников с опытом промышленного внедрения. Подробная информация и регистрация — на сайте.

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