«Интерфакс» приглашает стартапы запустить совместный пилот

«Интерфакс» — крупнейшая в России негосударственная информационная группа и создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B — предлагает стартапам на стадии MVP помощь в масштабировании продукта. Подать заявку можно до 31 декабря 2022 года.
Сейчас сфера IT занимает 90% бизнеса «Интерфакса». В числе продуктов группы — «СПАРК», «СКАН», X-Compliance, «Маркер», RU Data, которые помогают компаниям эффективно управлять рисками, решая задачи в сферах проверки контрагентов и клиентов, комплаенс, due diligence и оценки деловой репутации.
Развитие существующих и создание новых информационных систем для управления корпоративными рисками в различных областях — главный приоритет «Интерфакса», поэтому компания заинтересована в работе со стартапами.
Подать заявку могут проекты в сферах:
- рынок ценных бумаг;
- банкротство;
- закупки;
- В2В-маркетинг;
- анализ открытых данных;
- другие сферы управления корпоративными рисками.
Преимущества тестирования MVP с «Интерфаксом»:
- большая клиентская база для реализации продукта;
- сильная команда продуктологов;
- предоставление базы данных для тестирования гипотез;
- гибкий формат сотрудничества;
- получение качественного фидбэка по продукту в течение недели.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: NicoElNino /
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