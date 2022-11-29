«Интерфакс» приглашает стартапы запустить совместный пилот

«Интерфакс» — крупнейшая в России негосударственная информационная группа и создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B — предлагает стартапам на стадии MVP помощь в масштабировании продукта. Подать заявку можно до 31 декабря 2022 года.

Сейчас сфера IT занимает 90% бизнеса «Интерфакса». В числе продуктов группы — «СПАРК», «СКАН», X-Compliance, «Маркер», RU Data, которые помогают компаниям эффективно управлять рисками, решая задачи в сферах проверки контрагентов и клиентов, комплаенс, due diligence и оценки деловой репутации.

Развитие существующих и создание новых информационных систем для управления корпоративными рисками в различных областях — главный приоритет «Интерфакса», поэтому компания заинтересована в работе со стартапами.

Подать заявку могут проекты в сферах:

рынок ценных бумаг;

банкротство;

закупки;

В2В-маркетинг;

анализ открытых данных;

другие сферы управления корпоративными рисками.

Преимущества тестирования MVP с «Интерфаксом»:

большая клиентская база для реализации продукта;

сильная команда продуктологов;

предоставление базы данных для тестирования гипотез;

гибкий формат сотрудничества;

получение качественного фидбэка по продукту в течение недели.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock