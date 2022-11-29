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«Интерфакс» приглашает стартапы запустить совместный пилот

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Интерфакс» — крупнейшая в России негосударственная информационная группа и создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B — предлагает стартапам на стадии MVP помощь в масштабировании продукта. Подать заявку можно до 31 декабря 2022 года.

«Интерфакс» приглашает стартапы запустить совместный пилот

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Сейчас сфера IT занимает 90% бизнеса «Интерфакса». В числе продуктов группы — «СПАРК», «СКАН», X-Compliance, «Маркер», RU Data, которые помогают компаниям эффективно управлять рисками, решая задачи в сферах проверки контрагентов и клиентов, комплаенс, due diligence и оценки деловой репутации.

Развитие существующих и создание новых информационных систем для управления корпоративными рисками в различных областях — главный приоритет «Интерфакса», поэтому компания заинтересована в работе со стартапами.

Подать заявку могут проекты в сферах:

  • рынок ценных бумаг;
  • банкротство;
  • закупки;
  • В2В-маркетинг;
  • анализ открытых данных;
  • другие сферы управления корпоративными рисками.

Преимущества тестирования MVP с «Интерфаксом»:

  • большая клиентская база для реализации продукта;
  • сильная команда продуктологов;
  • предоставление базы данных для тестирования гипотез;
  • гибкий формат сотрудничества;
  • получение качественного фидбэка по продукту в течение недели.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock

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