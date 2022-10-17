Онлайн-конференция IoT Tech Autumn 2022 пройдет 25 октября

IoT Tech Autumn 2022 — это ежегодная онлайн-конференция, посвященная интернету вещей, робототехнике, Big Data, облачным решениям, искусственному интеллекту. Мероприятие состоится 25 октября на платформе Webinar.ru.

На конференции соберутся эксперты и лидеры рынка, которые расскажут о последних трендах и тенденциях, реализованных кейсах, нестандартных экспериментах, смелых пилотных проектах.

Центральными темами мероприятия станут «умный город», «умное производство», «умный ритейл», «умное сельское хозяйство».

IoT Tech Autumn 2022 — это не только онлайн-конференция, но и интерактивная площадка, на которой участники находят новых клиентов, партнеров, поставщиков и обмениваются опытом.

Участие в конференции бесплатное. Регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Zapp2Photo / Shutterstock