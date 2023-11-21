Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан профинансирует молодежные проекты

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан завершил прием заявок на ежегодный конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ». Финалисты получат экспертную оценку своих проектов и денежные призы. Призовой фонд конкурса составит 7 млн рублей.

В этом году на участие в конкурсе было подано 2023 заявки от стартапов, ученых и аспирантов, студентов и учащихся школ. Наибольшее количество заявок подано в номинации «Старт инноваций» — 768. На втором месте — номинация «Социально значимые инновации» — 329 заявок. На третьем — «Инновации в образовании» — 266 заявок.

Среди наиболее популярных отраслей молодежных проектов: сельское хозяйство, экология и пищевая промышленность (21%), информационно-телекоммуникационные системы (15%) и образование (10%).

Большая часть заявок была подана от изобретателей из Республики Татарстан. Также в конкурсе примут участие молодые инноваторы из Белгорода, Волгограда, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Саратова, Смоленска, Уфы и других городов.

«В условиях нестабильности и кризиса для фонда как никогда важно поддерживать молодежные технологические инициативы и стимулировать предпринимательство. Единорогу нужно помочь родиться. На сегодняшний день государственные конкурсы и гранты являются наиболее эффективными инструментами стимулирования начинающих стартаперов и представителей научного сообщества.

Кроме того, такие конкурсы — ступень к участию в более серьезных программах фонда, финансирование по которым доходит до 4 млн рублей. Увеличение количества заявок из года в год свидетельствует о том, что интерес российской молодежи к научно-исследовательской и предпринимательской деятельности только растет», — Руслан Ахметгалиев, заместитель директора Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан.

Конкурс проводится ежегодно с 2005 года и отбирает лучшие технологические идеи молодых инноваторов Татарстана и России. В 2022 году заявки на участие подали 1965 человек, 150 из них одержали победу и получили денежные призы.

Финал XIX республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» состоится 13 декабря в Казани.

Фото на обложке: Nikita Zaitsev / Unsplash