Как мечты становятся бизнесом: выделили главное из нового номера «Сноба»
Алина Алещенко
Весенний выпуск журнала «Сноб» (№109) посвящен теме «Мечтатели» — но не только в романтическом ключе, а в том числе через призму предпринимательства. Среди героев номера — те, кто материализовал идеи в реальном мире.
Как мечты становятся бизнесом: выделили главное из нового номера «Сноба»
https://rb.ru/partners/kak-mechty-stanovyatsya-biznesom/
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Что в номере будет полезно деловой аудитории:
- Кейс гибридного пространства: Сооснователь Monochrome Николай Богданович — о новом проекте Tears Of (микс мужской одежды, винила и кофе) и монетизации «атмосферного» ритейла.
- Мечта vs. стратегия: Колонка издателя Марины Геворкян о том, кто как мечты ведут к цели.
- Гонка за рекордом: Разбор карьеры Александра Овечкина от Павла Лысенкова — как амбиции и дисциплина приводят к прорыву даже в консервативных индустриях.
Журнал доступен в «Сапсанах» бизнес-залах аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Толмачево), на маркетплейсах, в «Азбуке Вкуса» и других сетях.
Фото на обложке: Александр Наумов
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