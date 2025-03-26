Весенний выпуск журнала «Сноб» (№109) посвящен теме «Мечтатели» — но не только в романтическом ключе, а в том числе через призму предпринимательства. Среди героев номера — те, кто материализовал идеи в реальном мире.

Как мечты становятся бизнесом: выделили главное из нового номера «Сноба»

https://rb.ru/partners/kak-mechty-stanovyatsya-biznesom/

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