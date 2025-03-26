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Как мечты становятся бизнесом: выделили главное из нового номера «Сноба»

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Алина Алещенко

Весенний выпуск журнала «Сноб» (№109) посвящен теме «Мечтатели» — но не только в романтическом ключе, а в том числе через призму предпринимательства. Среди героев номера — те, кто материализовал идеи в реальном мире.

Как мечты становятся бизнесом: выделили главное из нового номера «Сноба»
  1. Партнеры

Что в номере будет полезно деловой аудитории:

  • Кейс гибридного пространства: Сооснователь Monochrome Николай Богданович — о новом проекте Tears Of (микс мужской одежды, винила и кофе) и монетизации «атмосферного» ритейла.
  • Мечта vs. стратегия: Колонка издателя Марины Геворкян о том, кто как мечты ведут к цели.
  • Гонка за рекордом: Разбор карьеры Александра Овечкина от Павла Лысенкова — как амбиции и дисциплина приводят к прорыву даже в консервативных индустриях.

Журнал доступен в «Сапсанах» бизнес-залах аэропортов (Шереметьево, Домодедово, Толмачево), на маркетплейсах, в «Азбуке Вкуса» и других сетях.

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Фото на обложке: Александр Наумов

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