Что сейчас помогает работникам сохранять продуктивность — исследование

Команда мобильного приложения «Город» для держателей карты «Тройка» и образовательная платформа «Нетология» провели совместное исследование и выяснили, какие факторы помогают работникам сейчас сохранять продуктивность, а что влияет на них негативно. В исследовании приняли участие более восьми тысяч респондентов, из них 65% могут назвать себя продуктивными людьми.

Несмотря на влияние пандемии и рост количества вакансий для удаленной работы, более 45% опрошенных до сих пор предпочитают работать в офисе: этот формат кажется им наиболее продуктивным. Для сравнения — только 30% любят или приспособились работать из дома. 19% опрошенных нравится работать на природе, в коворкинге или кафе.

Для 46% больше всего подходит гибридный формат учебы или работы, 34% предпочитают трудиться офлайн, а 20% — онлайн.

Среди факторов, которые способствуют продуктивной работе или учебе респонденты выделили хорошее настроение (40%), полноценный сон (12%), комфортное рабочее место (11%) и достаточное количество времени для выполнения задач (9%).

Только 3% опрошенных мотивирует приближение дедлайнов и интересные задачи, а 1% выделяет заинтересованность преподавателя или руководителя в развитии как важный фактор мотивации.

Также респонденты рассказали, что пагубно сказывается на их продуктивности: 20% опрошенных выделили отвлекающих людей поблизости, 19% — плохое настроение и 17% — наличие шума. Такой фактор, как просмотр социальных сетей (3%), по мнению опрошенных, не снижает их продуктивность в течение дня.

Дополнительно респонденты рассказали, в какое время суток они наиболее продуктивны. Так, 42% опрошенных предпочитают дневное время для работы, 38% — утреннее, и 20% участников опроса отмечают увеличение работоспособности ближе к вечеру.

Фото на обложке: Monkey Business Images / Shutterstock