Как построить клиентоцентричную культуру в компании, обсудят на метод-митапе

24 мая пройдет метод-митап от лаборатории дизайн-мышления и клиентского опыта Wonderfull. На онлайн-встрече эксперты расскажут, как развивать клиентоцентричную культуру в компании. Участие бесплатное.
Достичь клиентоцентричности без изменений в корпоративной культуре и сознании сотрудников невозможно. Отношение персонала к работе, их самоощущение в компании, внутренние процессы — все это влияет на взаимодействие с клиентами и производительность в целом. О том, как построить «правильную» культуру внутри компании, обсудят эксперты на метод-митапе 24 мая:
- инструменты развития клиентоцентричной культуры;
- кейсы внедрения такой культуры и возможные ошибки;
- элементы культуры: модели поведения, способы взаимодействия, иерархические структуры, компетенции и так далее.
Проведет митап Елизавета Устинова — лидер проекта открытых исследований в Wonderfull и специалист в области изучения клиентского опыта.
Встреча будет полезна топ-менеджерам, HR-специалистам и руководителям команд. Подробная информация о мероприятии и спикерах, а также регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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